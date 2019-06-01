手機嗶一下繳電費超方便　台電推行動支付「台灣Pay」嘛ㄟ通

▲台電5月底新增第9家電費行動支付合作平台「台灣Pay」，民眾使用台灣行動支付App掃描台電帳單QR Code即可查詢電費並繳費。（圖／台電提供，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

台電去（2018）年首度開放支付平台繳納電費，迄今行動支付繳納電費用戶已突破20萬戶，台電5月底再新增「台灣Pay」行動支付，只要掃一下電費單QR Code，即可輕鬆繳費，目前共計有9大行動支付平台，並支援12家銀行金融卡繳費。

為提供多元繳費管道，除了既有臨櫃、超商、自動扣繳等方式，台電在2017年推台電e櫃檯App，開放線上信用卡繳費，去年也首度結合街口支付、LINE Pay一卡通、Pi錢包等8大行動支付平台，至今以行動支付繳電費用戶已突破20萬戶、交易筆數超過65萬筆、繳費金額超過16億元。

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台電表示，行動支付繳款從5月20日起新增「台灣Pay」的管道，並支援台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海商銀、兆豐、新光、彰化六信、中華郵政、日盛等12家銀行金融卡繳費，未來也將支援多家信用卡繳費並串接逾20家銀行網銀App，可直接選擇台灣Pay行動支付方式繳電費。



台電說明，民眾只要使用台灣行動支付App掃描台電帳單QR Code，即可查詢電費，並以綁定的銀行金融卡繳費，同家銀行可綁定多個帳戶；若手邊沒有帳單，也可上台電網站「線上繳費」專區輸入電號、戶名產製QR Code繳費。

除了不只當期電費，超過代收期限至終止契約前的電費也可一併繳交，另可同步設定雲端發票，繳費發票兌獎、領獎都方便；台電表示，台灣行動支付App也將陸續新增「綁定電號」及「推播電費通知」等功能，讓民眾繳費更便利。