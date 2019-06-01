沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣...不去造勢大會「回去開會了！」

▲高雄市長韓國瑜凱道造勢今（1）日登場，鴻海董事長郭台銘出席Design For Change分享大會表示，如果韓市長有邀請，他一定會出席，但截至他離開分享大會，仍未接到韓陣營的邀請電話。（圖／記者黃國霖攝）

記者林淑慧／台北報導

高雄市長韓國瑜凱道造勢活動今（1）日下午登場，初選競爭對手、鴻海集團董事長郭台銘動態備受關注；不過，郭台銘雖然釋出「如果受邀一定出席」的意願，但直到他結束公開行程，對在場媒體輕嘆了口氣回應：「到現在都還沒接到電話！」決定班師回朝召開會議，確定不出席凱道造勢大會。

郭台銘今天出席Design For Change分享大會，會前接受媒體訪問時表示，如果韓市長有邀請他出席凱道造勢大會，他一定會出席，對於兩人拚初選短兵相接，郭則表示，韓國瑜與他二個人一定要真誠地相對，強調打敗民進黨才是唯一的目標。

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針對教育政策，郭台銘表示，自己家裡有八個孫子、三個小孩，教育的關懷程度不會輸給任何的候選人，他認為現在的小孩因為在網路世代成長，能接觸到許多高科技，頭腦都很聰明但缺乏獨立的思考，他主張父母應該讓小孩子面對問題、思考問題，從解決問題中實踐分享成果。

▲針對教育政策，郭台銘主張父母應該讓小孩子面對問題、思考問題、解決問題，在國高中階段則要發展技術職業教育。（圖／記者林淑慧攝）

郭台銘說，台灣的科技園區或產業缺乏工程師人才，政府談產業升級也談了很多年，他認為學生到了國中、高中階段，應該要發展技術職業教育，「來讓學生用頭腦讓學生學新的，所以我在AI那本書上(寫說)要擁抱未來，贏在起跑點。」

「我希望小朋友，有一天我做了總統，就寫信給我，把有創意的點子分享給我，」郭台銘在致詞時表示，現代的父母對教育都憂心忡忡，應該教育小孩子能夠用頭腦獨立思考，同時對小朋友及家長要求合照來者不拒，還跟現場的小小孩玩起「Give me five!」展現親民一面。

針對國民黨總統候選人初選，郭台銘說，他與韓各有分工，韓拚造勢，他拚經濟，下禮拜他將出席有關經濟的活動，並強調「拚造勢活動跟拚經濟，我相信人民會看在眼裡。」

▲鴻海集團董事長郭台銘出席Design For Change分享大會，與在場小朋友玩起「Give me five!」展現親民一面。（圖／記者林淑慧攝）