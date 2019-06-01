專家3招教戰保守投資人　不買儲蓄險也能賺息保本

▲金管會出手管理儲蓄險，以強調保險的保障功能，未來對投資人而言，保險回歸保障，理財則是回歸到理財商品上。（圖／翻攝自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金管會盯上儲蓄險，希望可以提高保險可以回歸保障功能，保險業必須降低儲蓄險利率或停售等因應，但是對於原本以「儲蓄險」當作理財工具的保守型投資人來說恐怕「傷很大」。銀行業者、專家提供3招因應，讓保守型的投資人可以穩穩賺取利息，還可以保住自己的本金。

專家表示，目前市面上的儲蓄險換算內部報酬率大約(IRR)是2.5%~2.8%左右，在理財商品當中，並不是很高的報酬，未來如果各保險公司再調降儲蓄險的宣告利率，恐怕又是雪上加霜。

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提高美元定存利比重 美元走貶時加碼

但是目前現在又有哪些銀行商品是可以讓投資人保本或相對穩健，且又能夠賺取利息的？定存是保守型的投資人常想到可保本、又可以賺利息的投資標的之一。

相對來說，台幣定存年利率大約只有1%，美元優利定存還有2.7%~2.8%，相對台幣來說，美元定存的利率還是具有吸引力，不過現在美元的價位已經來到31.5以上，有許多投資人難免「心驚驚」，怕美元價位已經偏高。

專家認為，目前中美貿易戰還未有緩和的跡象，美元可能還可以維持一陣子的強勢，甚至朝32元邁進，即使美元貶回至29元、30元，投資人也可趁便宜布局，建議保守型的投資人要長期投資，選擇6個月以上的定存為佳。

▲專家認為，。（圖／取自免費圖庫pixabay）

債券型基金 投資等級以上穩健賺

會想要買儲蓄險的民眾，大部分還是希望可以穩定領息、不要承受過大的波動風險，因此選擇債券型的基金，較符合這些想要穩定領息、承受風險能力較小的投資人。

專家解釋，目前債券型基金配息又分月配息、年配息，所謂投資等級以上的債券型基金，主要投資標的大部分為AA或AAA等級以上的債券，也就是信譽較好的公司像是Apple等公司發行的公司債，每年的配息率大約是4%~5%；但是這種債券型也確實會波動，大約是在5%~8%之間，但遇到金融海嘯也有負報酬20%過，建議較為保守的投資人若長期投資，才可能抵消掉波動的風險。

但是有些投資人目光也會鎖定在高收益債基金，賺取年配息率7%~8%的利息，但高收益債的風險相對較高，保守型的投資人要能承受住風險，因此專家建議，投資人配置在投資等級的債券型基金，與高收益債券投資人的配置大約是8比2較為適當。

儲蓄選擇權 用定存利息買樂透

銀行業者透露，現在也有投信正在研究推出新基金，概念是用定存所產生的利息來買選擇權，目標鎖定保守族群的投資人。好處是業者是用「定存利息」去買選擇權，有機會可以賺取比定存利息倍數的報酬，即使是損失最多也是賠掉所有的利息，但對投資人具「保本」功能。

專家表示，這種商品就是「利用定存利息來買樂透」的概念，提醒投資人要注意是「看多型」還是「看空型」，如果是「看多型」，確實損失是有限的；但是若是投資到「看空型」的儲蓄選擇權，一旦市場走勢與投資方向不同時，不僅傷本還可能大大失血，就不適合保守型的投資人。

銀行業者強調，過去投資人過於著重在儲蓄險「理財」功能上，使得台灣保戶雖然花很多錢買保單，死亡保障卻很低，因此政府管理儲蓄險，讓保險回歸保障功能，理財回歸到理財商品上，才是市場正確的方向。