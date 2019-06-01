頭腦是用不完的寶藏！　郭台銘：發展技職教育才能贏在起跑點

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林淑慧攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（1）日受訪時表示，他對教育一向很關注，相信對教育的關懷程度不輸給任何候選人，「頭腦是用不完的寶藏」，除了支持小孩子在獨立思考和獨立創作的發展外，他認為應該要發展國、高中的技術職業教育。

郭台銘今天參加DFC分享大會，他接受訪媒體訪問時指出，永齡基金會是辦國中以下，而高中與大學則由鴻海基金會來辦，永齡基金會舉辦偏鄉教育已有12年的時間，當然不只這個活動，還有各式各業的活動，鼓勵年輕人「Design For Change」，顯現出啟發教育的重要性。

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郭台銘表示，他對教育一向很關注，家中有8個孫子、3個小孩，相信對教育的關懷程度不輸給任何候選人，呼籲政府對教育一定要很重視，現在許多父母對教授都憂心忡忡，他認為頭腦是用不完的寶藏。

郭台銘說，現在小孩很聰明，同時也可接觸高科技產品，不過缺乏獨立思考，因此他支持小孩子在獨立思考、獨立創作的發展，進入國中或高中階段，他認為應該要發展技術職業教育，因為現在科學園區缺工程師、缺技工，也是為什麼許多產業升級積極發展AI，就是大家沒有發展職業教育所致，也是他在書中所提及的「擁抱未來，贏在起跑點」。