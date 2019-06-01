駁斥熱臉貼冷屁股　郭台銘：已透過管道問韓國瑜是不是真誠希望我去造勢大會

▲鴻海董事長郭台銘重申，如果韓市長有邀請，他一定會出席造勢大會。（圖／記者黃國霖攝）

財經中心／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（1）日參加DFC（Design For Change）分享大會，到場時被媒體問到，會不會覺得沒被邀請出席韓國瑜造勢大會，是熱臉貼冷屁股？對此，郭台銘要外界不要見縫插針，自己從頭到尾都是被媒體問到此事，「我哪有熱臉貼冷屁股」，郭台銘還摸摸自己的臉頰，幽默地說「我的臉還是很熱的！」

郭台銘說，已經透過管道聯絡，問一下韓國瑜市長是不是真誠希望他去造勢大會，為了中華民國的團結，但現在還沒有得到回覆。「如果希望我去，我一定會過去」。

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郭台銘說，大家都是中華民國初選候選人，讓人民多一個選擇。「你們不要見縫插針，今天我們兩個一定要真誠相對，真誠為中華民國的勝選，打敗民進黨，才是唯一目標。」

對於媒體詢問，會不會也舉辦造勢大會？郭台銘回應，會再想一想，但他也強調，接下還有很多經濟活動，「拚經濟跟拚造勢是不一樣，人民會看在眼裡」。

郭台銘也回應記者提問，澄清自己跟馬英九一定關係都沒有，大家不要造謠生事，「我支持馬英九基金會，你看大家都去了，我當初支持辦論壇，辦各種活動，韓國瑜自己都去了，他當初在美國把馬英九還把罵一頓。」

郭台銘強調，當初支持馬辦基金會，不是支持他選總統，「不要把我跟馬擺在一起。」