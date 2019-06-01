去年翻船今年不辦龍舟賽「議員批扯」　中市府：前朝沒編預算

記者鄧木卿／台中報導

下周就是一年一度的端午龍舟賽，台中市政府去年在豐原區軟埤仔溪舉辦趣味龍舟，吸引上百隊伍參加，民眾反應相當熱絡，但不巧有一隊伍剛出發即翻船，人無大礙，不料，卻成為台中市政府今年不再辦理的理由，市議員陳清龍不滿盧市府的理由太牽強，也有網友留言「被球K到就不打球了嗎」等表達憤怒，運動局長李昱叡表示，是前朝未編預算。

▲▼豐原去年舉行趣味龍舟賽，不料發生翻船意外。（圖／陳清龍提供）

前市長林佳龍去年利用豐原區葫蘆墩公園的軟埤仔溪，阻水舉辦首次趣味龍舟比賽，分成個人獨木舟和團體趣味比賽，吸引上百隊伍參加，雖然天氣炎熱，但清涼消暑，親水應景，民眾反應相當不錯，不料，豐原東區扶輪社一支隊伍，才划離岸邊不久，就發生翻船意外，一旁救生人員趕緊搶救，沒有大礙。

陳清龍說，去年趣味龍舟非常受歡迎，所以今年很多民眾都要求再辦，結果，市府卻以有安全疑慮為由停辦，令人懷疑是否又是逢龍必反的政治因素使然？

▲不少網友在臉書留言表達不滿。（圖／陳清龍提供）

陳說，軟埤仔溪溪面平坦，一旦放下閘門阻水，水深可達3公尺，每個參加者都有穿救生衣，救生人員全程在旁，原本就設定是一場趣味的應景活動，如今卻被以安全疑慮為由停辦，他覺得這理由很牽強。

不少網友也在陳清龍臉書留言表達支持，「被球K到就不打球了嗎」、「都要尿尿了，就不要喝水吧」、「任何運動都會有安全疑慮是否都不辦，什麼爛理由」、「有安全疑慮就該克服，而不是停辦」等等。

李昱叡表示，今年停辦是因為前市府去年並未編列預算，此外，有鑑於去年曾發生翻船意外，加上水面腹地並不寬闊，市府會好好針對設施改善，例如興建浮筒碼頭，及委由專家審慎評估周邊環境，如果安全無虞，明年就會續辦。