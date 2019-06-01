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鴻海郭台銘投入2020總統大選　徐旭東：自由民主的高度發揮

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▲針對2020總統大選，遠東新董事長徐旭東表示，台灣選舉有企業家來參選，給予國民更多的選擇機會，這是自由民主精神的高度發揮。（圖／記者林敬旻攝）

▲針對2020總統大選，遠東新董事長徐旭東表示，台灣選舉有企業家來參選，給予國民更多的選擇機會，這是自由民主精神的高度發揮。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘投身國民黨總統候選人初選，對此，遠東集團董事長徐旭東今（1）日表示，台灣選舉有企業家來參選，給予國民更多的選擇機會，就跟美國等先進國家一樣，這是自由民主精神的高度發揮。

國民黨總統初選兩大王牌較勁，高雄市長韓國瑜和韓粉大會師，今天北上凱道造勢，還有雲林縣長張麗善助陣。鴻海董事長郭台銘今天下午將出席Design For Change分享大會，相關發言也備受外界關注。

請繼續往下閱讀...

遠東新董事長徐旭東今天出席「2019年紡織業徵才博覽會」時，針對媒體詢問對於總統大選初選候選人的看法，表示樂觀看待台灣有企業家參選，「很好啊，就跟美國一樣，有多元的人選，台灣有更多人來參選，給我們很多選擇的機會。」

▲遠東新董事長徐旭東指出，台灣紡織業搭上「智慧智造」浪潮，全球佈局腳步加速，紡織大廠多積極找尋駐外菁英、國外業務及外銷人才。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠東新董事長徐旭東指出，台灣紡織業搭上「智慧智造」浪潮，全球佈局腳步加速，紡織大廠多積極找尋駐外菁英、國外業務及外銷人才。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對韓流熱潮，徐旭東曾在今年投書媒體表示，身為台灣的企業經營者，他看到高雄市長所掀起的韓流，讓全台灣都動起來，全台「拚經濟」的熱情再現，他認為，若這種動能能持續擴大，有望成為台灣再出發的契機。

不過，徐旭東在投書時曾建議高雄市長韓國瑜，應該出面宣布不會出馬參選2020總統，以平息各方猜測，把高雄市四年任期當做練兵期，「好好勵兵秣馬，提升高雄的競爭力，」但今天媒體再問及對韓國瑜凱道造勢的看法，他則低調回應：「政治的事情我不懂。」

紡拓會今日舉辦「2019年紡織業徵才博覽會」，為成立逾四十年來首度聯合大徵才，邀請遠東新董事長徐旭東、新光合纖董事長吳東昇、南六企業董事長黃清山等大老站台，現場71家企業開出至少500個職缺，要協助紡織企業找到優秀人才。

▲紡拓會今（1）日舉辦「2019年紡織業徵才博覽會」，為成立逾四十年來首度聯合大徵才，現場超過50家企業共同開出約500個職缺。（圖／記者林敬旻攝）

▲紡拓會今（1）日舉辦「2019年紡織業徵才博覽會」，為成立逾四十年來首度聯合大徵才，現場超過50家企業共同開出約500個職缺。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：徵才,紡拓會,郭台銘,遠東新,徐旭東,新光,吳東昇

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