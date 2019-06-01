叫Uber！巨無霸喇牙冒出「3女孩嚇歪」　暖司機上樓打...網看照：帥到像吳尊

▲女網友情急之下向Uber司機求助，顧不得打錯字了。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

Uber（優步）司機除了開車，居然還有暖心附加服務！就有女網友出門前叫了車，沒想到突然有隻大喇牙探出頭，嚇得她找另外2名女室友壯膽，卻無力對抗只能逃竄，好在男司機入屋相助，從消滅到清理屍體一手包辦，化解了這一段夜驚魂，最後眾人合照一張，「真的蠻帥的很像吳尊」！

女網友在Dcard貼文，分享前幾天晚上跟朋友約好出門玩，先用手機叫了一輛Uber，沒想到這時驚見租屋處有隻巨無霸喇牙擋住去路，只好急尋其他室友求救，「但我們3個弱女子實在拿他沒辦法......他（牠）又到處爬爬超快快到有腳步聲。」

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經歷了一小段時間的對峙，先前叫的Uber已來到樓下，她忽然想到司機正好是男的，馬上靈機一動討救兵，「不好意思，我們家有蜘蛛，等我們一下。」起先司機以為她們找藉口拖時間，回覆的語氣看起來有些無奈，「但後來我用生命衝到樓下帶他上樓，開始了殺蜘蛛之旅！」

▲這段荒謬經歷讓司機嘖嘖稱奇，下車之前主動要求合照。（圖／翻攝Dcard）

說來神奇，喇牙十分難對付，用東西噴不到、掃把也打不到，幾個女孩嚇得亂跑流汗，好在男司機人好出手，追著喇牙到樓下消滅以絕後患，連善後的清理也一起包了，「上車後他說：司機不是這樣用的阿！我們就狂道歉但又充滿感激，當下他在我們眼中是最閃亮的英雄！」

這段奇遇PO出後，網友嘖嘖稱奇，「為什麼我的uber司機都是阿伯」、「我小時候住里長家隔壁，我還開著門跑去拜託里長幫我打蟑螂」、「如果仔細看看蜘蛛的臉其實很可愛」、「下一篇：#脱魯，我跟uber司機在一起了！」

此外，不少網友從輪廓觀察，直覺Uber司機不僅人好還是個帥哥，「司機感覺有點帥，約吃宵夜報答他了啦」、「是像吳尊嗎？看這髮型像無尊欸」、「司機居然那麼帥」、「只能以身相許了」。

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