上市公司平均薪資出爐　鴻海323.5萬排第6、集團鴻準596萬居冠

▲根據證交所統計，上市公司去年員工平均薪資排名，鴻海集團鴻準以平均596萬元奪冠。（示意圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

台灣證券交易所最新公布上市公司2018年員工平均薪資排名，其中鴻海集團的鴻準以平均596萬元位居榜首，鴻海則以323.5萬元排名第6，而台積電、大立光分別排名第20、150名。

根據證交所統計，全體上市公司中，鴻海集團的鴻準以平均596萬元奪下冠軍寶座，緊追在後的是三商與上緯投控，分別以平均年薪445.2萬元、361.5萬元名列第2、3，而排名第4、5則是勤益投控（平均年薪331.5萬元）和大眾投控（平均年薪328.1萬元）。

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▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

至於第6至10名則依序為鴻海（平均年薪323.5萬元）、旭隼（平均年薪312.8萬元）、永豐餘（平均年薪300.7萬元）、聯發科（平均年薪272.1萬元）、太極能源（平均年薪261.2萬元）等員工平均薪資也不低。

權王台積電去年平均薪資以200萬元排名第21，日月光投控排第25名（平均年薪193.8萬元）、台塑集團的南亞科排第28名（平均年薪197.2萬元）、宏碁排第50名（平均年薪163.9萬元）、中信金排第75名（平均年薪154.8萬元）、元大金排第95名（平均年薪141.9萬元）、股王大立光則排第150名（平均年薪123.7萬元）、華航排第170名（平均年薪120.9萬元）。