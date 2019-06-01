　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

上市公司平均薪資出爐　鴻海323.5萬排第6、集團鴻準596萬居冠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲根據證交所統計，上市公司去年員工平均薪資排名，鴻海集團鴻準以平均596萬元奪冠。（示意圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

台灣證券交易所最新公布上市公司2018年員工平均薪資排名，其中鴻海集團的鴻準以平均596萬元位居榜首，鴻海則以323.5萬元排名第6，而台積電、大立光分別排名第20、150名。

根據證交所統計，全體上市公司中，鴻海集團的鴻準以平均596萬元奪下冠軍寶座，緊追在後的是三商與上緯投控，分別以平均年薪445.2萬元、361.5萬元名列第2、3，而排名第4、5則是勤益投控（平均年薪331.5萬元）和大眾投控（平均年薪328.1萬元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

至於第6至10名則依序為鴻海（平均年薪323.5萬元）、旭隼（平均年薪312.8萬元）、永豐餘（平均年薪300.7萬元）、聯發科（平均年薪272.1萬元）、太極能源（平均年薪261.2萬元）等員工平均薪資也不低。

權王台積電去年平均薪資以200萬元排名第21，日月光投控排第25名（平均年薪193.8萬元）、台塑集團的南亞科排第28名（平均年薪197.2萬元）、宏碁排第50名（平均年薪163.9萬元）、中信金排第75名（平均年薪154.8萬元）、元大金排第95名（平均年薪141.9萬元）、股王大立光則排第150名（平均年薪123.7萬元）、華航排第170名（平均年薪120.9萬元）。

ET快訊
直播認有私生子！館長曝「他在苗栗當議員」6/5認祖歸宗
桃園「神正檳榔西施」曝光！電眼有橋本環奈fu　網：另一位也超
好市多再現「群眾狂搬貨」！搶購商品折扣曝光　網神回理由笑爆

關鍵字：證交所,上市公司,薪資,年薪,員工,工作

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺向年輕人招手

哈日族荷包縮水！日圓換匯價衝高至0.294　換鈔少了10碗拉麵

上市公司平均薪資出爐　鴻海323.5萬排第6、集團鴻準596萬居冠

宏碁「地球計畫」前進聯合國　陳俊聖自豪：「為下一代努力」

墨西哥一秒從免稅區成了課稅區　電子五哥腿軟

快訊／北京祭「不可靠實體清單」反制　美股道瓊早盤「大跌逾300點」

快訊／大樂透開獎！「端午加碼」13人當百萬富翁　68組下週繼續開

ELEVEN SPORTS斷訊案未妥善處理　NCC警示3有線系統立即改正

減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過半數

郭台銘：有錢買不到健康跟幸福　期許自己幫助更多癌友跟家屬

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

7旬翁倒臥溪中警消接力急救 見胸口起伏激喊：他回來了！

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺向年輕人招手

哈日族荷包縮水！日圓換匯價衝高至0.294　換鈔少了10碗拉麵

上市公司平均薪資出爐　鴻海323.5萬排第6、集團鴻準596萬居冠

宏碁「地球計畫」前進聯合國　陳俊聖自豪：「為下一代努力」

墨西哥一秒從免稅區成了課稅區　電子五哥腿軟

快訊／北京祭「不可靠實體清單」反制　美股道瓊早盤「大跌逾300點」

快訊／大樂透開獎！「端午加碼」13人當百萬富翁　68組下週繼續開

ELEVEN SPORTS斷訊案未妥善處理　NCC警示3有線系統立即改正

減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過半數

郭台銘：有錢買不到健康跟幸福　期許自己幫助更多癌友跟家屬

來自對岸的恐嚇信「先X後殺」　黃捷父母怒「就叫妳不要太紅」

手濕濕「別拿這些紙」！雙酚A釋出高10倍…醫：下肚恐害生殖發育

韓國瑜陷桃色風暴　李正皓分析3問題「誰是吳子嘉背後的主使者？」

促轉會撤銷5837件有罪判決　蔡英文：轉型正義會繼續走下去

NBA冠軍戰／不是即刻回歸　杜蘭特復出就在G4

水鹿、梅花鹿都有！全台3處小奈良與「小鹿斑比」相見歡

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

大一休學回家種菜！　他以「懶」佛性務農...年收竟破百萬

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺向年輕人招手

「馬殺雞」按到肋骨斷裂　柯瑞亞脫衣澄清：不是家暴

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

快訊／大樂透開獎！端午加碼13..

北京亮劍反制　美股道瓊跌300..

墨西哥要課稅　電子五哥心驚驚

影／哈日族哭哭！日圓換匯價衝高..

旅遊神卡當道！台新、北富銀單月..

新鮮人求職想成功平均得投225..

打敗盧森堡！澳洲基本時薪425..

Google CEO回絕股票獎..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

調高課稅門檻　16萬統一發票受..

郭台銘：支持韓國瑜告吳子嘉　免..

5月報稅季將結束　逾半要退稅

郭台銘：有錢買不到健康跟幸福　..

加油先等等！　下週汽柴油每公升..

更多熱門

相關新聞

失業男徒步60公里回家　路遇暖警代購車票

台東市1名剛刑滿出獄的男子，為了找工作自力更生，遠赴大武南迴道路拓寬路段應徵工作，沒想到天不從人願，當地竟沒一個業者願意僱用，心灰意冷之餘又身無分文，只得以徒步方式返回60公里外的家，所幸路上遇到多良派出所所長杜信諭，所長知道他的處境，二話不說自掏腰包買了便當讓他充飢，最後更幫他買了回家車票順利回家。

打敗盧森堡！澳洲基本時薪425元全球冠軍

蘇貞昌：31.7%廠商調升薪資創18年新高

新鮮人畢業起薪創新高　大學29K、碩士32.5K

新鮮人求職想成功平均得投225封履歷

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出一堆玩具

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

上癮更難戒！電子菸恐致爆米花肺

韓粉今凱道會師　韓國瑜21字喊話

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

王浩宇自爆王小姐百張照片　備份曝光

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面