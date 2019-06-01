徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺向年輕人招手

▲紡拓會今（1）日舉辦「2019年紡織業徵才博覽會」，為成立逾四十年來首度聯合大徵才，現場超過50家企業共同開出約500個職缺。圖為遠東新董事長徐旭東（右二）、新光合纖董事長吳東昇（左一）。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

近年台灣運動風氣盛行，帶動紡織業市場需求，紡拓會今（1）日舉辦「2019年紡織業徵才博覽會」，為成立逾四十年來首度聯合大徵才，邀請遠東新董事長徐旭東、新光合纖董事長吳東昇、南六企業董事長黃清山等大老站台，現場71家企業開出至少500個職缺，要協助紡織企業找到優秀人才。

依據體育署調查，國人平常有運動習慣者的比率超過八成，再加上夏季高溫不斷，運動服飾更開始強調特殊機能，例如各種 針對溫度變化而設計的涼感、排汗、抗紫外線等功能的機能衣蔚為風潮，也帶動機能性布料需求，活絡「紡織業」的就業市場。

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▲2019紡織徵才博覽會今天開幕，紡織業大老齊聚一堂聯合徵才。（圖／記者林敬旻攝）

紡拓會董事長詹正田表示，台灣紡織業經過多次結構性轉變，積極投入創新，朝機能時尚、永續環保、智慧科技三大方向前進，不僅成功跳脫傳統產業格局，更在紡織品設計研發及製造生產上，成為國際品牌不可或缺的合作夥伴。

遠東新董事長徐旭東指出，台灣紡織業以研發優勢不斷開發機能時尚紡織品，並搭上「智慧智造」浪潮，隨著全球布局及開拓海外市場腳步加速，國際化人才缺口不斷擴大，知名紡織大廠多積極找尋駐外菁英、國外業務及外銷人才。

經濟部調查，有九成以上企業反映，為強化及蓄積長遠發展能量，迎向全球化競爭，需要多元化的人才加入。 目前已報名參加徵才博覽會的紡織廠，包括：遠東新世紀、福懋、宜進、佳和、 台南紡織、新光合纖、儒鴻、聚陽、旭寬、德式馬、力鵬、展頌等。

▲2019紡織徵才博覽會開幕, 台灣紡織業搭上「智慧智造」浪潮，全球佈局腳步加速，紡織大廠多積極找尋駐外菁英、國外業務及外銷人才。（圖／記者林敬旻攝）