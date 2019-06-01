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宏碁「地球計畫」前進聯合國　陳俊聖自豪：「為下一代努力」

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▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台北國際電腦展（Computex 2019）進入尾聲，宏碁今年在台北信義區香堤大道廣場展示全新品牌ConceptD、電競品牌Predator系列新品，但是最讓董事長陳俊聖自豪的是宏碁受邀參與聯合國環境規劃署（UNEP）在日本大阪的國際環境科技中心（IETC）所召開的全球對談會議。

今年台北國際電腦展（Computex 2019），宏碁除了有全新品牌ConceptD首次在台亮相之外，陳俊聖還特別向大家分享，宏碁去年啟動的「地球回收計畫」，受到聯合國邀請，以觀察員的身分出席，和所有與會者針對「整體廢棄物管理科技解決方案」主題展開全球對談。

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陳俊聖強調，這是值得一提的大事，因為宏碁從2018年啟動「地球計畫」，回收廢棄乾電池，以及不限品牌的廢棄手機、筆電和平板電腦，重新利用資源做成新產品的原料，並主張透過資源循環再利用以降低資源開採，更將回收淨所得捐助失親兒福利基金會。

陳俊聖自豪的說，他常常想自己還能做多少年，整個團隊還能做多少年，但是宏碁啟動的「地球回收計畫」，不僅可以讓大家知道他們這些人的努力讓宏碁進了聯合國，甚至可以為下一代努力，讓他們更好，也讓這個世界更美好。

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關鍵字：宏碁,地球計畫,聯合國,陳俊聖

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