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「10大影響荷包新措施」正式上路！租屋、電費⋯想省錢一次看

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▲今（6/1）起各項影響荷包新措施上路。

生活中心／綜合報導

今（6/1）起全台有多項影響你我的荷包新措施上路！包含夏季電價正式實施、購節能家電減稅、新北市敬老卡優惠⋯等，還有「杜絕惡房東」的租屋新制、改造車噪音罰款最高3600元、南韓旅遊攜帶豬肉入境開罰24萬，想看緊荷包或省錢、避免罰款，《ETtoday新聞雲》為您整理一次看懂！ 

漲價相關


▲ 夏月電價6/1起開始計算。（圖／資料照）

1. 夏季電價啟用

請繼續往下閱讀...

開冷氣要節制了！6/1起開始實施「夏季電價」直到9月，用電量越多，累進級距的電價就越貴，漲幅最多到27%。而台電為鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動，用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限。


▲駕訓班學費下限將從8千元調整至1萬元。（圖／公路總局提供）

2. 駕訓班學費調漲

駕訓班學費12年來首度調漲！原本駕訓學費上下限為8000至13,500元，但因應這幾年物價上漲、人事成本支出龐大，若低於8千恐影響教學品質與學員安全，駕訓班業者喊出學費調漲需求也已有2年時間，因此公路總局規範的駕訓學費下限將從8千元調整至1萬元，上限則維持13,500元，未來也保留調漲空間。

罰款相關

3.改造車噪音開罰最高3600元

為了改善「改造車噪音擾民」，桃園市政府環保局從6月1日起首度運用科技執法「測噪」替代稽查人力，只要車輛經過稽查點設置的噪音偵測照相系統，噪音值超過一定分貝會自動感應拍照，並且檢視照片中的車輛是否有非法改裝，之後再通知車主受檢，違者將開罰1800元到3600元。

4.南韓禁止「非洲豬瘟疫區豬肉」入境

南韓政府宣布自6月1日起，旅客不可攜帶豬肉製品入境，包括香腸、生肉、火腿等等，除非提前向機場或港口的檢疫部門申報，否則可處500萬韓幣（約新台幣12萬元）到1000萬韓幣（約台幣24萬元）罰款。

▲首爾車站,韓亞航空,飛機餐,仁川機場,候機,機上設施,首爾機場自動通關,首爾行李直送,辦理登機。（示意圖／記者彭懷玉攝）
▲南韓禁帶豬肉入境，違者最高罰24萬。（示意圖／記者彭懷玉攝）
省錢相關

5. 購買節能家電減徵貨物稅2000元

《貨物稅條例》修正條文日前三讀通過，預計6月中旬公布。凡公佈生效日起兩年內，購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機等3項節能電器，將減徵貨物稅，以每台2,000元為限。

減徵貨物稅稅額表在電冰箱、除濕機是以公升數去訂定，冷暖氣機則按千瓦數，主要目的是鼓勵民眾買節能電器用品，只要購買符合規定就可以退稅，不一定要汰舊換新才能退，後續將根據電冰箱、冷暖氣機及除濕機單位大小，訂出2到3級的退稅等級標準。

退稅方式規劃將由購買新機的民眾申請，線上申請同步開放，賦稅署也輔導家電經銷商，協助消費者在購買時就提出申請，退稅款項可直接匯入民眾指定帳戶。

節能電器減徵貨物稅2000元　限冰箱、冷暖氣機、除濕機

特定族群權益

6. 租屋族注意！住宅轉租新制上路「惡房東」掰掰！

為了避免「惡房東」事件不斷上演，6月1日租屋新制上路，其中有三項重要規定，第一，「押金不得超過2個月」，第二，「房東不得禁止租戶遷入戶籍」，第三，「電費不得超過台電夏季電費」，若有違規者，最高罰30萬元。

各項新制可於「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定查閱，一旦遇到租約內容與規定未合部分，可請求包租業修改或拒絕簽約，以保障自身權益。

租屋新制6月上路　蘇貞昌保障租屋族「電費不得超收」


▲租屋新制6月上路，蘇貞昌透過官方LINE宣布。（圖／翻攝蘇貞昌官方LINE）

7. 新北市65歲以上長者「敬老卡」優惠

新北市65歲以上長者搭北捷可以扣敬老卡點數，預估有近54萬長者受惠，自6月1日起實施。新北市長侯友宜在4月提到，敬老卡原先只能用在公車，但為了讓65歲以上老人家方便，於是決定使用範圍擴大到北捷。

8. 原住民公費肝炎篩檢年紀，45歲下修至40歲

根據105年死因統計，原住民肝病死亡率是全國的三倍以上，相關風險高。國民健康署表示，自6月1日起調整成人預防保健服務，放寬原住民免費肝炎篩檢服務年齡限制，從原本滿45歲才能做調整為40歲到60歲即可檢查。

新制！免費肝炎篩檢6/1起放寬　原住民「滿40歲可做」

▲▼計程車。（圖／ETtoday資料照）
▲「計程車汰舊換新補助」方案出爐。（圖／ETtoday資料照）

9. 運將注意！計程車汰舊換新補助方案出爐

「計程車汰舊換新補助」方案出爐！交通部第一階段先針對車齡逾12年的計程車給予汰換補助，補助金額分別為燃油車15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，預計自6月3日起受理申請。公路總局指出，預計分3年補助1.2萬輛，若計程車全汰換成燃油車，估至少花費18億元。

計程車汰舊換新計畫6/3上路！最高補35萬　申請資格、辦法一次看

10. 上市櫃公司須揭露員工平均薪資、調薪情況

自5月起所有上市櫃公司必須在「公開資訊觀測站」揭露全體員工平均薪資費用，並且要揭露產業的平均數。而6月開始，各上市櫃公司還必須公布「扣除主管級」全職員工的平均薪資費用，同時也要揭露產業的平均數。

證期局表示，若上市櫃公司不揭露，或是揭露不實，可處罰證交所違約金1萬到100萬元，並依目前證交法可以再開罰24萬到240萬元，未來證交法修法也預計提高罰鍰上限到480萬元。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）
▲上市櫃公司須揭露員工平均薪資、調薪情況。（圖／記者張一中攝）

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關鍵字：荷包,漲價,電費,租屋新制,新制,電費

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