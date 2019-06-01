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避開貨幣戰！新台幣貶值　受惠五大族群與潛力股出列

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲新台幣兌美元貶破31.6元，為兩年多來最低，法人教戰可聚焦新台幣貶值受惠股。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

美國總統川普五月初再度向中國大陸「宣戰」，而中方也以牙還牙，貿易戰火一發不可收拾也拖累全球股市豬羊變色，而匯市更是敏感，因為外資大舉從新興市場匯出、回流美國，導致美元轉強，新台幣兌美元匯率也貶至兩年來低點。而匯率是一把雙面刃，想要避開貨幣戰，其實可以聚焦新台幣貶值，受惠五大族群。

法人表示，新台幣匯率走貶，讓許多人關心物價上漲，但鮮少人注意到其實也有利台幣貶值概念股，可作為投資人的資金避風港。

其實自美中貿易戰5月初重新開打，國際熱錢紛紛撤離新興市場，台股也面臨股匯雙殺命運，外資自5月8日起連17個交易日賣超，新台幣匯率也一路貶至31.6元。而台股昨（31）日靠電子股強彈收復年線，根據證交所統計，外資也終於終止連17賣，轉為買超19億元。昨日新台幣兌美元終場貶值0.2分、收31.612元。

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▼法人點名，紡織、製鞋、自行車、汽車零件、機械等五大出口外銷廠商，受惠新台幣貶值而後市看漲。（圖／視覺中國） ▲▼公司，企業，老闆，經理人。（圖／視覺中國）

匯銀人士多半認為，美元短期仍會強勢，除非川普貿易戰有明顯讓步，否則人民幣反彈可能有限，這也讓新台幣維持弱勢，雖對以美元計價的進口商很受傷，反而對以美元計價出口商是一大優勢。

法人點名，出口外銷比重高的台廠包括紡織、製鞋、自行車、汽車零件、機械等五大產業。其中，最受矚目的是紡織與製鞋股。受惠於美中貿易戰，生產線轉移東南亞、具有轉單效益的有成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）及羽絨品牌服飾大廠廣越（4438）等。再者，製鞋廠方面有寶成（9904）、豐泰（9910）也擴增東南亞產能，且歐美品牌客戶訂單持續暢旺。

另外，自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）銷往美國的車款都在台灣製造生產，不受貿易戰影響，也可以留意。

而機械股有以歐美市場為主的喬福（1540）、受惠高毛利健身器材比重逐年提升，產品組合改善，加上以美國內需市場為主的力山（1515）都是法人最近欽點的名單。

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關鍵字：貿易戰,新台幣,匯市,美元,貶值受惠股,貶值受惠族群,投資建議

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