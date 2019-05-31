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墨西哥一秒從免稅區成了課稅區　電子五哥腿軟

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普宣布要向墨西哥課稅5%。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

川普宣布要向墨西哥課稅5%，市場反應先錯愕，在墨西哥有據點的電子廠股價都很黑，尤其這陣子甫掛牌的當紅炸子雞緯穎，因墨西哥組裝比重達六成，今（31）日遭三大法人賣超1740張，終場跌9.17%，股價反應最劇烈。

川普推文表示，由於墨西哥難民非法入境美國問題嚴重，將從6月10日開始執行此命令，且未來關稅會逐步調升，直到難民問題解決為止。

請繼續往下閱讀...

原本母以子貴的緯創今日也受牽連，股價創下波段新低，來到22.5元、跌幅3.85%。緯創表示，目前在墨西哥的業務主要以語音電話（VoIP）和物聯網產品，出貨量非常少；另一部分則是伺服器產線，以緯穎的伺服器組裝為主。

法人預估，英業達和緯創在墨西哥廠的營收比重占20%，緯穎則表示，運用在緯創的墨西哥工廠組裝白牌伺服器，墨西哥廠占整體的產能比重約60%。

法人表示，針對美國對墨西哥出口產品課稅5%，短期將直接明顯衝擊到英業達、緯創及緯穎的營運表現，不過長期而言，由於各大組裝廠在全球各地均有建置工廠，且伺服器組裝產線的搬遷也相對較容易，因此仍可藉由全球其他的生產基地轉移來規避關稅。

緯穎表示，根據目前有限的美國官方消息，還有許多具體規則與細節仍需要釐清。緯穎目前已經有多個備案在內部以及與客人討論中。就公司方面的理解，墨西哥已積極與美國對談，週末仍可能有新的變化，將在情勢較明朗後跟大家說明。

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