快訊／大樂透開獎！「端午加碼」13人當百萬富翁　68組下週繼續開

▲大樂透今晚開獎，端午加碼100組100萬元獎金。（圖／記者許力方攝）

財經中心／綜合報導

第108000051期大樂透今（31日）晚間開獎，號碼依大小順序為08、15、21、31、36、46，特別號為18。本期頭獎並未開出，不過「端午加碼」開出13組，皆為單注中獎，獲獎者可獨得100萬元獎金。下期（6/4）將繼續加開，頭獎仍保證1億元。

台灣彩券自28日起進行「端午加碼」活動，大樂透加開「100組100萬元」，首期共開出19組，今天再開出13組，且皆為單注中獎，獲獎者可獨得100萬元獎金，目前還有68組100萬端午加碼獎未開出，下一期將在6月4日繼續加開，詳細中獎號碼請參閱台灣彩券網站。

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▲今晚大樂透開獎，頭獎槓龜，下期保證1億元。（圖／翻攝自台灣彩券）

台彩指出，大樂透加開100組100萬元獎項，除了例行開獎的頭獎至普獎的獎項之外，只要對中加開的6個獎號，就可以得到100萬元獎金。如果100組未全數開出，剩餘組數將延續至下期開獎，直到100組獎項全數開出，或是6月21日加碼活動結束為止。

台彩也提醒，本活動的對獎方式是「買當期、對當期」，無法跨期對獎，這期沒有中獎的彩券號碼無法累計至下期兌獎，想要試試手氣的民眾請購買當期的大樂透彩券，才有機會得到保證1億元的頭獎和100萬元加碼獎項。