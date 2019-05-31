ELEVEN SPORTS斷訊案未妥善處理　NCC警示3有線系統立即改正



▲ELEVEN SPORTS直播賽事。（圖／截至YouTube）



記者陳世昌／台北報導



英商壹拾壹體育網有限公司台灣分公司Eleven sport 1頻道預計108年6月1日起停止授權中嘉11系統、大豐有線、台灣數位寬頻(前新北天外天有線電視)及新高雄有線系統播出，除了中嘉已繼續協商中不會停播，其餘3家於可預期授權終止日期下，未積極預為因應斷訊善後處理，國家通訊傳播委員會（NCC）要求業者應正視訂戶視聽權益，將依有線廣播法規定進行查證，辧理後續處置。



NCC表示，與大豐有線等3家有線電視公司進行多次協商，於5月22、23、30日邀請雙方派員協商外，另於31日啟動應變小組，邀請所屬經營區的地方政府、公平會、行政院消保處等各部會共同協商，要求大豐等3家系統經營者提出具體補償方案與妥適客服因應作為。



▲ELEVEN SPORTS（圖／記者洪偵源攝）



NCC重申，有線電視系統與頻道事業雙方應重視公眾視聽之權益，在恪遵相關規定下，積極建立機制進行洽談，不應恣意罔顧消費者權益，不思積極完成商業協商。由於兩造未完成授權協商，大豐等3家有線電視公司於可預期終止授權6月1日之期限下，未積極預為因應斷訊善後處理，導致產生Eleven Sport 1斷訊之情事，明顯罔顧訂戶權益。

依有線廣播法第29條規定，系統經營者基本頻道變更時，應向主管機關申請許可；同法第53條系統經營者有損害訂戶權益情事，主管機關得令系統經營者限期改正或其他必要之措施之命令；系統經營者違反前揭主管機關限期改正或其他必要之措施之命令，主管機關得依第63條裁罰，或必要之處置。NCC除將依有線廣播電視法規定辦理，亦要求業者正視訂戶視聽權益，應立即改正。



《 有線廣播電視法》第 63 條

系統經營者違反主管機關依第五十三條所為限期改正或其他必要措施之命令，處新臺幣六萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期不改正者，得按次處罰，或廢止其經營許可並註銷其執照。