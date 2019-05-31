減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過半數

▲▼報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察臺北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

今天是報稅的最後一天，財政部今(31)日公布統計，至今日中午已經超過600多萬戶完成申報，根據統計，有過半的申報戶會退稅。財政部表示，下周一(3日)會公布完整的報稅情形，賦稅署署長李慶華表示，由於去年景氣不錯、企業獲利良好使得股利發放情形佳，加上員工加薪等，綜所稅收會比原本預期樂觀。

財政部長蘇建榮今日視察台北市國稅局大安分局及中北、中南稽徵所，一方面來慰問協助民眾報稅的稅務人員；另一方面，則是來了解民眾報稅時所遇到的問題、困難。

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因為提高4大扣除額包含標準扣除額、薪資所得扣除額、以及身心障礙扣除額、以及幼兒學前扣除額等，至目前為止，已經申報戶數中，讓需要繳稅的戶數僅剩166萬戶、要退稅的戶數有319萬戶；另外，不退不補的戶數約116萬戶，換言之，要退稅的戶數達53%，超過一半以上。

外界關心，今年因為調高4大扣除額，且最高稅率降從45%降低到40%，綜所稅收匯從去年的1440億元降低到913億元，大減了500多億元稅收。

李慶華表示，由於去年經濟成長率佳、企業獲利強，股利發放情形不錯，加上員工薪資有增加，所以綜所稅繳稅總金額有增加，扣除退稅金額話，實徵淨額恐怕沒有預期中的那麼差。蘇建榮指出，65%申報戶都採是網路申報，34%為稅額試算回復申報，只有非常少數是以人工或二維條碼申報。今年將有319萬報稅戶可領到退稅，民眾應該很有感。