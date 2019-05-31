資金浮濫！一銀淨利差狂掉　衝外幣放款補回來

▲第一金今日法說，根據資料顯示，今年首季賺了48.10億元，EPS0.39元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今(31)日舉行法說會，子公司的一銀的表現上核心業務放款方面，今年首季的主要放款年成長6.5%、其中外幣放款年增率為11.4%，以及房貸的年增率7.3%貢獻。

一銀表示，過去幾季外幣放款的成長率都有雙位數的成長，今年的第一季也維持高成長動能，預期一銀今年下半年陸續增開美國、歐洲等據點，外幣放款的成長動能還是可期。

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而房貸的部分，今年雖然第一季成長7.3%，但是受到銀行法第72-2的限制(房貸量不可超過存款與金融債的3成)，一銀衝刺房貸的動能受到限制，但是都更、危老等不計入限額，因此未來仍會著重相關的貸款，一來可以較不受法律限制；二來，可以也可以賺取較好的利潤。

不過，值得注意的是，一銀的淨利差(NIM)從2017年底開始下滑，至今年首季只剩下1.08%，並且較2018年底掉10個bp，一銀解釋主要是因為台灣的資金仍然充沛，台幣的放款利差有限；但是海外放款利差仍有很好的表現，所以未來還是會透過海外放款來填補回來。

金融交易業務方面，則仍延續去年優異之表現，第一季收入年成長仍高達75.9%，除受惠於換匯交易外，債券評價及實現的獲利，也為大幅推升金融交易業務成長。

中美貿易戰發展後續狀況仍混沌未明，第一金指出「穩健經營」仍為集團之重點，將在尋求風險與報酬平衡的情況下，努力拓展業務並積極找尋潛力市場。

根據第一金法說的資料，第一金首季季稅純益為48.10億元，較去年同期成長4.8%，每股稅後純益(EPS)0.39元。