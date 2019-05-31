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比特幣本周一度飆破9千美元　外媒：傳聞超級大戶要買總量25%

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▲▼比特幣。（圖／路透社）

▲比特幣自今年年初以來，已上漲超過120%。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

比特幣近期漲勢凌厲，格林威治時間26日，比特幣價格一度來到8,937.25美元，為2018年5月11日盤中以來最高的價格，一反去年暴跌73%的頹勢，重新點燃投資人的興趣。據外媒透露，加密貨幣投資公司Dadiani Syndicate曾宣稱有一名超級大戶上門，表示他們有興趣購買目前全部可用比特幣的25%。

比特幣於價格於今年4月開始飆升後，再度成為人們的關注焦點。據《富比士》報導，Dadiani Syndicate創始人、倫敦Mayfair Dadiani Fine Arts畫廊創辦人Eleesa Dadiani表示，有一名客戶找上他們，並表示想收購比特幣總供給量的近25%，約價值數十億美元。據了解，25%意味著目前已挖掘約1,700萬枚比特幣中的450萬枚，約價值380億美元。

請繼續往下閱讀...

然而，目前約1,050萬枚比特幣已經在一年內未曾移動過，因此想購入25%著實困難。eToro市場分析師格林斯潘（Mati Greenspan）指出，即便目前有更多比特幣被開採，它們的持有者仍不願意以任何價格出售，「目前市場上流通的比特幣數量可能不到500萬。」

比特幣去年價格一度來到19,000美元的高峰，但隨即開始下跌，近期比特幣連續出現反彈，自今年年初以來，已上漲超過120%，26日價格一度來到8,937.25美元，是自2018年5月11日盤中以來最高的價格。

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