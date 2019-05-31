貿易戰打不停！中央銀行發布金融穩定報告　示警四大風險



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

去年以來國際經濟成長放緩，美中貿易戰升溫，讓全球金融市場動盪不安，中央銀行今（31）日發布金融穩定報告 示警4大風險，包括美中貿易戰未歇、英國脫歐政策不確定性等4大金融市場風險，央行也表示，將密切關注其對國內經濟及金融體系的影響，採取適當貨幣、信用及外匯政策。

央行報告指出，去年以來國際經濟成長放緩，且受美中貿易衝突升溫與全球經濟擴張趨緩等不利因素，導致資本市場波動劇烈，去年10月全球股市出現大回檔，雖然今年第1季回穩向上，但5月美國宣布調高大陸2,000億美元輸美商品關稅，美中貿易戰升級，引發全球股市再度下挫。

央行指出，世界各主要經濟體仍維持寬鬆貨幣政策，但去年4月起美國利率走升、美元升值，導致部分財政體質弱貨外債偏高的新興經濟體面臨資金流出壓力，金融脆弱度逐漸累積；且美國聯準會（Fed）貨幣政策轉趨鴿派，顯見主要經濟體的貨幣政策正常化走向未明，加上英國脫歐有如歹戲拖棚，至今仍充滿不確定性，皆可能對全球經濟產生負面影響。

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此外，受美中貿易衝突升溫影響，去年大陸經濟成長放緩，人民幣兌美元大幅走貶；且大陸商業銀行不良貸款比率攀升，非金融部門債務也持續擴增，潛在風險持續升高，也值得密切關注。

因此，央行特別指出，美中貿易緊張局勢尚未平息、主要經濟體貨幣政策正常化走向未明、英國脫歐政策不確定性，以及中國大陸經濟成長放緩等4大因素，將對全球經濟產生負面影響，增添金融市場風險。央行將密切關注其對國內經濟及金融體系的影響，採取適當貨幣、信用及外匯政策。