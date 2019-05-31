川普一句話牽動全球敏感神經　台塑化陳寶郎估下季油價每桶63至68美元

▲台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰越演越烈，引發市場動盪不安，台塑化（6505）董事長陳寶郎今（31）日表示，美國總統川普只要一句話或一個動作，都會影響全世界的油價走勢，所以難以預測長遠油價；至於國際油價後續展望，他認為，下一季油價往下掉的機率較大，預估每桶在63至68美元之間波動。

台塑四寶股東會今天由台塑化打頭陣，該董事長陳寶郎會後受訪時表示，目前影響油價的原因有幾個因素，包括中美貿易戰越演越烈，美國對伊朗制裁下手很重以及對南美產油國的制裁動作，但這些刺激油價上漲的利空，其實已慢慢過去，因此未來這一季，原油價格往下掉的機會比較多，往上漲的機會則比較小，估每桶價格約在63至68美元之間震盪。

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陳寶郎進一步指出，近期影響油價最大的是川普，任何言語或動作，都會影響整體油價變化，所以油價長期走勢難以預測。舉例來說，川普當初說要制裁伊朗，油價漲很兇，隔幾天又說要給8個國家豁免制裁，油價又往下跌，「他說一句話就會影響油價」。

至於石化產業展望，陳寶郎說，就如同他4年前所預言的，石化產業經營將會越來越辛苦，乙烯大量出來後，將會影響全球供需與市場價格，加上中美貿易戰衝擊，全世界經濟狀況表現疲弱，因此美中雙方不談和解的話，影響勢必會持續下去。

此外，IMO 2020上路，陳寶郎認為，全球低硫燃料油供給不足，屆時將會帶動柴油需求，而目前台塑化柴油銷售占整體營收的35%至38%，可望能為台塑化挹注更多營收。