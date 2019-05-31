貿易戰免驚！研揚擁邊緣運算商機　與中、美都有「大咖」夥伴　

▲工業電腦廠研揚近年朝人工智慧領域轉型。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

華碩集團旗下工業電腦廠研揚今（31）日召開法說會時表示，在公司持續往人工智慧領域轉型下，在第1季業績維持在高點，且目前4、5月看來不錯，今年可望還是有成長。因應中美貿易，研揚已經在歐美和中國大陸各自有布局，因此都已有準備。

研揚總經理林建宏表示，研揚已經逐漸從傳統工業電腦廠，朝人工智慧轉型，因此從去年第2季以來，營收逐季成長，第3季更達到單季歷史新高，展望今年，仍會有不錯的成長。

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因應中美貿易戰，林建宏表示，在邊緣運算解決方案中，研揚在歐美市場和中國大陸市長都有大咖策略夥伴，前者為英特爾、輝達，後者為海思、RockChip，研揚自認是最完整人工智慧平台的提供者，已做好了準備。

即便中美貿易戰正沸沸揚揚，但研揚仍非常重視中國大陸市場。林建宏表示，中國大陸市場是人工智慧領域最大的市場，近幾年達35-40%的年成長率，主要因為政府大力支持，隱私權規範相對較低，因此人臉辨識發展快速。研揚也與中國大陸不少小米等開發商合作，會陸續貢獻在營收。

研揚主要業務分為智慧交通、智慧監控、智慧零售、智慧製造、智慧城市等。其中，智慧城市以智慧路燈以及在人工智慧供應鏈中的邊緣運算是成長主力雙引擎。

研揚看好智慧燈桿商機，主要在於成長的爆發性，林建宏舉數據指出，2017年智慧燈桿的全球覆蓋率僅2%、630萬台，2020年預估覆蓋率會達20%、來到7730萬台，成長力道大，且為兵家必爭之地。目前研揚的智慧燈桿在台灣北部地區，就已經達到6000多盞。

通過配發現金股利4.1元

研揚去（2018）年合併營收58億元，年增7.18％；稅後淨利為7.32億元，年增達30.82％；每股盈餘6.86元，營收、獲利、EPS均創新高。

研揚第1季業績延續去年維持高檔，合併營收15.41億元，季增4.33%、年增20.3%，創歷史次高紀錄；獲利2.3億元，季增2倍、年減15.7%；EPS為2.16元。研揚表示，第1季毛利率能維持在31.9%的高檔，主要是因為歐美市場比重從去年的7成提高至8成、產品組合調整所致。

研揚今日上午並召開股東常會，通過去年財報及股利分派案，決議配發每股現金股利4.1元；同時進行董監改選，一共11席董事，8席新任一般董事為現任董事長莊永順、策略長李英珍，亞元董事長嚴維群，華碩董事長施崇棠、總裁曾鏘聲、執行長許先越，廣積董事長林秋旭、副執行長陳友南。3席獨董為高榮智、顏大和、陳坤志。