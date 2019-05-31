因郭台銘一句「我們一起到全世界插國旗」　戴正吳賣命為鴻海打造6兆江山

▲夏普社長戴正吳談起自己當年加入鴻海的緣由，就因為郭台銘（右）的一句話。

圖文／鏡週刊

返台替夏普旗下筆電品牌Dynabook站台的夏普社長戴正吳，對媒體談起自己當年加入鴻海的緣由，從大同工學院畢業，就在大同工作超過10年的他，第一次面試對象就是與郭台銘，當時郭董一句，「我們共同努力，到全世界插國旗的豪情壯志。」讓他決定加入鴻海，成為郭董打造6兆江山重要功臣之一。

「當時郭董跟我說，你是我第一個面試來自大同的員工，一定要來。我們共同努力，一起到全世界插上中華民國國旗。」回憶起30多年前，首度在鴻海總部與鴻海董事長郭台銘面試時的情景，戴正吳相當懷念的說。

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1951年出生於宜蘭頭城的戴正吳，他自嘲小時候成績沒有很好，其實他考量家庭和就業因素，放棄了原先可以就讀的師範大學和公立學校志願，選擇可以進大同公司工作的大同工學院就讀。

在工作10年之後，大同已面對成長瓶頸，他也因此想離開找新工作，當時打開報紙一看，有一家土城公司要應徵銷售副理，由於自己在景美與三峽2地當兵，每次都會經過土城，因此決定到這家公司面試。

沒想到，進入當時還在土城中央路66號的鴻海總經理辦公室，坐在房間裡的，就是郭台銘。「郭董那時自稱總經理，很帥氣的坐在沙發邊角，看到我大同的學歷跟經歷就要我加入鴻海，還說『你一定要加入，若你不來鴻海，以後我都不用大同畢業的。』」

由於當時有員工要離開大同，董事長林挺生都會親自挽留，為了順利離開，戴正吳還找了大同教務長幫忙說服林挺生，才讓他能到鴻海工作。「鴻海從當年只有300人的小公司，到現在集團最多達150萬人的跨國企業，我相當佩服郭董，也是有他這位伯樂，才能看中我這匹千里馬。」

談到郭台銘的愛國心，戴正吳拿過去每次鴻海尾牙與股東會，郭董都會要向國旗與國父遺像敬禮，甚至併購日本夏普，2次前往日本辦記者會上，都放在大大的青天白日滿地紅國旗，就可以看出郭董有多愛中華民國。「就連帽子上繡上國旗，竟然被媒體馬賽克，郭董也不客氣的罵，只能說他真的是有guts的老闆。」戴正吳佩服的說。



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