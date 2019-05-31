夏普子公司Dynabook規劃在日本掛牌 戴正吳：中美貿易戰影響可降至1.4%

▲夏普社長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（SHARP）社長戴正吳今天（31日）來到台北國際電腦展（COMPUTEX 2019），參觀旗下筆電品牌Dynabook，提到中美貿易戰對夏普的影響很小，不過內部正在評估是否將Dynabook的生產製造遷移到台灣或越南，並訂下在日本掛牌上市的目標，最快今年會推OLED筆電。

首先談到中美貿易戰，戴正吳表示，夏普銷售的產品真正影響的只有3.8%，因為銷往美國的以東南亞生產據點為主，而且都有30年到50年之久，工廠已經折舊完畢，整體具有高競爭力，至於在中國大陸的生產據點比重雖然佔68%，但是多數是以內銷為主。

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戴正吳表示，真正受到影響的部分，Dynabook佔1.2%、電子白板佔0.5%、顯示器佔2.1％，因此整體只有3.8%受影響，而且內部已經在評估是否將受影響的產品遷移到台灣或越南，最快今年下半年會做出決定，並在生產轉移後，預計對整體營業額的影響僅佔1.4%。

▲夏普社長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

至於華為禁令，戴正吳表示，反而對於夏普手機十分有利，因為夏普的手機銷售在日本僅次iPhone，可以說是安卓手機銷售第一，所以如果日本電信業者受到禁令影響，反而會增加銷售夏普手機的比重，因此對夏普有利。

至於夏普新筆電品牌「Dynabook」，戴正吳表示，前身TOSHIBA筆電曾經做到世界第一，虧損後被夏普收購，短短兩個月就轉虧為盈，甚至內部已經在規劃要讓Dynabook在日本掛牌上市，並且作為夏普布局IT產業的基礎，藉此發展AIoT技術，攜手鴻海達成綜效。

戴正吳補充說明，Dynabook轉虧為盈的關鍵在於B2B（企業對企業），所以主打的不是單一產品，而是系統化的解決方案，因此目標要把過去B2C（企業對消費者）的比重，從65%降到50%，並將B2B（企業對企業）的比重，從35%提升到50%。

技術方面，戴正吳表示，他很傷心大家都說鴻海在幫夏普製造電視，但其實夏普有一半以上的產品都是和鴻海共同開發，像是8K+5G的技術，還有Dynabook，甚至雙方正在開發OLED摺疊手機的部分，並預告最快今年就會做出第一台的OLED筆電，目標要比779g還要輕薄。

▲夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）