蘋果西打母公司大飲下市危機　新董座王鎮民：公司不會馬上下市

▲蘋果西打製造商大飲公司董事長王鎮民今（31）日召開重大訊息說明會，說明大飲仍在尋覓簽證會計師中，公司不會馬上下市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲2018年財報難產，面臨下市危機，大飲公司新任董事長王鎮民今（31）日首度出面，公開說明大飲目前仍與數組會計師洽談財報簽證事宜，強調公司不會馬上下市。

王鎮民表示，去年財報難產，肇因於「台南佳里」、「高雄湖內」及「新北新店」三筆土地交易，被資誠會計師出具「無法表示意見」，但這三筆土地交易的作業過程，均遵照會計師的專業意見與建議辦理，協調過程均有紀錄可查，且三筆土地分別於三至五月完成土地移轉登記及信託登記，並未損及股東權益。

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▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，面臨下市危機。（圖／記者林敬旻攝）

王鎮民指出，大飲上述三筆土地交易，主要規劃為增設南部轉運中心，以及研發新產品之廠房及土地所需，目前三筆土地已完成交易，大西洋公司的資產是增加了，土地交易也過戶了，公司絕無被掏空或受有任何損害。

另外，針對大飲向國信食品取得高雄市湖內土地，該土地有以上海商銀為債權人所設定之1.2億普通抵押權一事，王鎮民表示，大飲正積極請國信食品向上海商銀協調辦理更換擔保品，因為國信食品名下擁有新北市新店區46筆土地，依據新北地院委託鑑定總價為11.25億元。

王鎮民表示，大飲雖然尚未塗銷高雄湖內之抵押權，仍先要求國信食品於3月28日辦理移轉登記程序，但因變更擔保物的商議程序需花時間，大飲向所有股東及社會大眾保證，後續必能使高雄湖內的土地回到無設定抵押權之狀態。