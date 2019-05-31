中美貿易戰、油價拖累2018獲利　台塑化股東會通過配息4.8元

▲台塑化今天舉行股東會，由董事長陳寶郎親自主持，會中通過每股配發4.8元現金股利。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑石化今（31）日舉行股東會，會中通過每股配發4.8元現金股利。台塑化董事長陳寶郎表示，2018年第4季國際油價急跌，加上中美貿易戰影響，全年獲利較前一年度衰退，而中美兩國經濟成長放緩，成為今年整體大環境的隱憂。

台塑化2018全年營收7675.5億元，較前年增加23%，稅前盈餘960.94億元，較前年衰退22%，每股稅後盈餘為6.31元，今天股東會上通過每股配發4.8元現金股利，換算股利配發率為76.1%。

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台塑化董事長陳寶郎表示，在全球經濟狀況佳、國際油價走揚下，去年前3季獲利表現亮眼，原先預期獲利可望創新高，不過第4季受到中美貿易戰、美國對伊朗制裁，引發原油市場動盪不安，使得國際油價急跌，造成全年獲利表現比去年來得衰退。

展望今年，陳寶郎指出，整體經營環境恐怕是荊棘滿途，全球經濟因中美貿易衝突未解，以及升息政策，削弱經濟成長動能，加上地緣政治緊張局勢和氣候變遷等非經濟因素，加深景氣變化的不確定性，各主要預測機構皆認為今年全球經濟成長率較去年下滑，而美中雙方經濟成長放緩即為主要原因。

另在市場方面，台塑化預期，供給將因美國、亞洲新建煉油廠及乙烯廠投產而增加；此外，車用能源效率提升及新能源替代政策對需求端的影響更不容忽視，種種不利因素都將加劇市場變動及煉油產業的競爭。