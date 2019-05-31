Uber上市後首份財報　淨虧損逾10億

▲Uber周四發布其上市以來首份財報，營收年增20%。 （圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國叫車服務公司Uber周四（29）發布其上市以來首份財報。截至3月底的第一季度，Uber營收為31億美元，較去年同期的25.8億美元增長20%，淨虧損10.1億美元，符合預期。

據CNBC報導，財報發布後，Uber股價並無明顯變動，但在Uber高管與分析師的電話會議期間討論到Uber Eats巨大的成長潛力，及在不增加支出的情況下如何與Lyft競爭時，Uber股價漲一度漲逾3%。

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Uber第一季月活躍用戶數達9300萬人，較上季的7000人增長33%；出行次數總計為15.5億次，較去年同期的11.4億次增長36%。

分析師及投資人始終在找尋Uber有朝一日可轉虧為盈的跡象，該公司將其淨利及承接率下滑歸咎於叫車服務市場的競爭壓力，及Uber Eats簽約司機和支付餐廳的成本上漲。

Uber執行長Dara Khosrowshahi在電話會議上表示，Uber Eats有很大的增長潛力，若這項業務最終超越了叫車服務，「這對我們來說將是舉大的勝利。」他表示，Uber可能會考慮與其他外賣服務合併，但目前並未將其視為一種增長策略。

不過Uber Eats的增長對該公司來說可能代價高昂，與叫車服務不同，Uber Eats不僅需支付費用給簽約司機，還得支付費用給合作餐廳，但Khosrowshahi表示，隨著Uber不斷擴大Uber Eats平台，Uber有望成為唯一一家同時提供叫車及送餐服務的公司。