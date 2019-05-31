影／蘋果西打面臨下市危機　大飲新董座今首度對外說明不公開發行規劃

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲2018年財報難產，面臨下市危機，大飲公司新任董事長王鎮民今（31）日下午3點30分將首度面對外界，說明公司朝向不公開發行的規劃，大飲的未來走向備受外界關注。

大飲公司前天召開本年度股東常會，由董事長王鎮民親自主持，但因大股東都沒有出席，股東會出席率只有1.27%，未達發行股份總數二分之一，由王鎮民向小股東及在場守候的大批媒體宣佈股東會流會。

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▲蘋果西打製造商大飲公司本月29日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

證交所則於30日指出，大飲於29日發布重大訊息公告「公司朝向不公開發行規劃」，惟未依規召開重大訊息說明記者會，核有違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定，故決定再對其處以違約金5萬元。

大飲表示，29日股東會後隨即召開董事會，會中決議：「公司朝向不公開發行規劃，經主席徵詢出席董事無異議照案通過，授權董事長王鎮民全權處理。」現依據證交所規定，由董事長王鎮民出面召開重大訊息記者會對外說明。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，6月19日為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。