郭台銘寫「義」字拍板買下虧損夏普　戴正吳：台灣需要郭董來改變

▲夏普社長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（SHARP）社長戴正吳今天（31日）來到台北國際電腦展（COMPUTEX 2019），參觀旗下筆電品牌Dynabook，分享當年夏普虧損嚴重，但是郭台銘在鴻海內部開會寫了個「義」字，決心買夏普，並為夏普進行結構改變，短短2年做到轉虧為盈，就像現在的台灣也需要郭董來改變。

戴正吳表示，過去被鴻海派駐日本長達數十年，但是沒想到自己這個年紀還會再被派去日本接手夏普，並分享當時夏普真的虧損嚴重，積欠銀行超過1兆日圓，他還被財務長開玩笑說，如果現在開始每年賺700億日圓彌補，至少做到85歲才能還完。

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▲夏普社長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

戴正吳說，但是他們接手夏普之後，針對內部進行結構改革，選用有技術、有能力、又忠誠的人才，原本計劃要3到4年才能轉虧為盈，結果短短2年就重返東證一部，甚至被稱為史上第一家，並分享自己當時甚至只買單程票，抱持必勝的決心，因此在記者會播放one way ticket這首歌，表達自己的心境。

談到接班問題，戴正吳說，他也想要退休，但是沒有辦法離開，就像楊應超之前說過「日本人太愛戴正吳了！」，所以他在找到適合的社長接班人之前，確定會擔任夏普社長到2021年，但是自從接手夏普之後，自己一年在台灣待不到60天，接下來會比較多，因為要擔任鴻海董事。

接手夏普到轉虧為盈，戴正吳自豪的說，「鴻海注資的現金，現在一毛錢都沒有用到」，其實當年夏普虧損嚴重，原本鴻海在談要不要買的時候，甚至被日媒稱郭台銘不守信用，但是郭台銘在鴻海內部開會寫了個「義」字，決心買夏普，並為夏普進行結構改變，短短2年做到轉虧為盈，就像現在的台灣也需要郭董來改變。