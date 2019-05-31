郭台銘：支持韓國瑜告吳子嘉　免費提供律師團

▲郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜在外有「地下情」，韓國瑜也決定對吳子嘉提告，對此鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘表示，「支持韓市長去告」，且說若是韓市長有要求，願意免費出動自己的律師團幫忙打官司。

郭台銘說，「我在這裡要替我們韓市長講幾句話喔，我本來要告吳子嘉先生的，後來我沒有告他，因為他跟我道歉了，他說他這輩子第一個道歉的人就是我，因為我後面有龐大律師軍團，那我認為說我支持韓市長要去告這是第一個，第二個我覺得政治選舉，應該談公共議題談公共政策，談這個將來台灣經濟怎麼拼，我絕對不贊成吳子嘉先生這樣的做法」。

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郭台銘所說的這段往事，是指先前吳子嘉在政論節目上直指郭台銘與韓國瑜會面是受到大陸官方的指派，針對吳子嘉這番言論，郭台銘當初透過臉書發表強硬聲明嚴正駁斥，並強調「敬告各媒體，政論節目及網友，散佈不實訊息者，我一定會採取行動，絕不姑息」。而後吳子嘉就在《美麗島電子報》發表道歉聲明，表示此次事件為一誤會。

郭台銘說，韓國瑜被爆料就像自己與吳子嘉並不認識，「可是他就批評過我，我要告他，我的意思就是講說，今天不應該沒有證據就出來影射。」

當被問及自己的律師團是否會幫韓國瑜告吳子嘉，郭台銘說，「我的律師團是很厲害是沒有錯啦，我是說只要韓市長有提出這個要求，我義不容辭，免費用我的律師團好不好。」