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蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

雖然美國對墨西哥商品課稅，抑制美股三大指數漲勢，但台股今（31）日由蘋概股三王領軍持續上漲，電子股續彈強勢領漲，盤中指數開高走高，大漲逾百點，順利收復年線。終場集中市場加權指數大漲115.50點，創下今年第三大漲幅，收10,498.49點，漲幅1.11%，成交量新台幣1,238億元。

今日蘋概三王齊走強，台積電（2330）終場上漲1.95%收元；昨日翻黑下跌的大立光（3008）盤中一度衝達3,775元，終場來到3,770元，大漲5%；鴻海（2317）開低走高，終場上漲0.68%，收73.9元。

在大立光領軍下，二線光學鏡頭廠成為盤面上最強勢的族群，聯一光（3441）漲2.87%，玉晶光（3406）大漲8.47%，先進光（3362）和亞光（3019）漲2.21%與0.68%，今國光（6209）和新鉅科（3630）也有超過1%、3%左右漲幅。

請繼續往下閱讀...

另外IC相關業者有部分開始轉強，像是祥碩（5269）續漲半根停板，收562元；創惟（6104）漲1.69%。手機零組件的矽創（8016）漲超過6.7%，聯詠（3034）、燿華（2367）等終場也都上漲超過2%、3%。

美對墨西哥課稅也讓墨西哥概念股表現弱勢，在墨西哥設廠的超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技（6669）大跌9.17%收327元；另緯創（3231）終場跌3.85%來到22.50元。

法人建議，儘管今日台股大反彈，但短期震盪還是在所難免，建議投資人仍要謹慎以對，可以選擇防禦型、內需型股票或是高殖利率股。

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