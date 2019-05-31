最想用2千億身家做的事　郭台銘：換回前妻與弟弟生命

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（31日）在中廣論壇接受郝龍斌專訪，被問到身家少說有2000億，有什麼事是最想用這些財富去換，郭台銘毫不猶豫回答，「我馬上可以回答你，我想把我前妻與弟弟的生命換回來」。

郭台銘表示，當他前妻與弟弟過世時，他才意識到錢不能解決所有問題，所以後來他才會捐醫院，因為他認為生命是無價的，他希望透過這樣的行動幫助他人。郝龍斌也補充到，郭台銘前前後後捐給台大醫院約300億讓它們成立癌症中心，對癌症進行進一步的研究。

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郝龍斌緊接著講到他聽到有關郭台銘前妻林淑如感人的故事。在林淑如生病後，因為擔心在她離開後，郭台銘在飲食上會有所不習慣，她因此找了一位廚師，花了半年的時間，訓練他做一些郭家特有的料理，像是水餃、包子、麵食等。郝龍斌更透露，聽說該名廚師現在還在郭台銘家服務。

郭台銘回憶道，他追求林淑如時，兩家人因為政治理念不同導致結婚遇到障礙。而在正式嫁到郭家後，因為林淑如是台灣人，對於郭家習慣的外省料理不在行，郭媽媽就跟她說，每天照顧孩子就好，但林淑如卻發現郭台銘相當喜愛郭媽媽做的麵、包子，因此她就非常認真學習，郭台銘說，「她非常認真學，學郭家的手稈皮、手桿麵，可切到像米粉那麼細。」

而在林淑如罹癌後，因為擔心自己的離開以及郭媽媽年事已高，郭台銘可能再也吃不到熟悉的好味道，因此她特別去找了一位廚師，特別訓練他，為的就是讓郭台銘的飲食在她離開後不會出問題，郭台銘提到，「過了1年幾個月她就離我而去」。

郝龍斌提到，朋友都說要找郭董很難，因為郭台銘都在全世界努力拚經濟，但在前妻的忌日與清明節這段時間，郭台銘一定會待在台灣，因為要在台灣懷念著前妻與弟弟。