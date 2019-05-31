金額達560億！恩智浦將收購Marvell Wi-Fi、藍牙業務

▲荷蘭恩智浦（NXPSemiconductors NV）半導體公司。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

《華爾街日報》報導指出，恩智浦半導體已同意收購Marvell Technology的Wi-Fi和藍牙產品業務，收購金額達17.6億美元（約新台幣560億元）。

報導指出，恩智浦未來業務重心將放在製造車用晶片，該公司所併購的Marvell Technology的Wi-Fi和藍牙產品業務將專注於這些業務所帶來的產品組合。恩智浦表示，該交易將擴大其產品陣容，預計到2022年，其購買的資產收入將增加一倍。

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Marvell Technology則表示，剝離部分業務將為公司帶來更好的利潤空間，有助於將目光集中在幾個目標市場。該公司執行長Matt Murphy表示，「此次交易為Marvell股東帶來了高額估值和更高的經濟回報，同時加速了與5G技術等其他相關應用的基礎建設供應商的轉型。」

近期正逢台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）期間，恩智浦半導體也有參展，該公司展示五大最新情境應用解決方案，包括智慧音訊、汽車電子、工業與物聯網、智慧家庭、智慧零售，並主打雲端運算＋邊緣裝置的最佳化組合，攜手微軟合作開發的預測性維護邊緣至雲端機器學習解決方案。