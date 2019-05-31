　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

金額達560億！恩智浦將收購Marvell Wi-Fi、藍牙業務

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 荷蘭恩智浦（NXPSemiconductors NV）半導體公司。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭恩智浦（NXPSemiconductors NV）半導體公司。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

《華爾街日報》報導指出，恩智浦半導體已同意收購Marvell Technology的Wi-Fi和藍牙產品業務，收購金額達17.6億美元（約新台幣560億元）。

報導指出，恩智浦未來業務重心將放在製造車用晶片，該公司所併購的Marvell Technology的Wi-Fi和藍牙產品業務將專注於這些業務所帶來的產品組合。恩智浦表示，該交易將擴大其產品陣容，預計到2022年，其購買的資產收入將增加一倍。

請繼續往下閱讀...

Marvell Technology則表示，剝離部分業務將為公司帶來更好的利潤空間，有助於將目光集中在幾個目標市場。該公司執行長Matt Murphy表示，「此次交易為Marvell股東帶來了高額估值和更高的經濟回報，同時加速了與5G技術等其他相關應用的基礎建設供應商的轉型。」

近期正逢台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）期間，恩智浦半導體也有參展，該公司展示五大最新情境應用解決方案，包括智慧音訊、汽車電子、工業與物聯網、智慧家庭、智慧零售，並主打雲端運算＋邊緣裝置的最佳化組合，攜手微軟合作開發的預測性維護邊緣至雲端機器學習解決方案。

ET快訊
快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑
午後雷陣雨來襲！北中南14縣市大雨特報防雷擊、強陣風
最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 網搶
肯德基推「只有皮的炸雞」！炸雞皮引爆食慾萬人激推：多汁爽口

關鍵字：恩智浦,半導體,雲端運算,邊緣裝置,AIoT,COMPUTEX

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

影／哈日族哭哭！日圓換匯價衝高至0.2934元　今天換鈔少了7份炸豬排

旅遊神卡當道！台新、北富銀單月發卡破9萬張　奪下4月冠亞軍

最想用2千億身家做的事　郭台銘：換回前妻與弟弟生命

金額達560億！恩智浦將收購Marvell Wi-Fi、藍牙業務

「摩西分鴻海」冷笑話逗樂郭台銘　自曝最怕的其實是「他們」

打敗盧森堡！澳洲最低時薪425元全球冠軍

小吃飲料攤平均年賺56.5萬　「網購盛行、店面林立」攤販數首下滑

國泰證發表投資氣象觀點：總統大選題材發酵　對美股持正向看法

郭台銘也被查過水表　向蔡政府喊話：「請放馬過來」

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

影／哈日族哭哭！日圓換匯價衝高至0.2934元　今天換鈔少了7份炸豬排

旅遊神卡當道！台新、北富銀單月發卡破9萬張　奪下4月冠亞軍

最想用2千億身家做的事　郭台銘：換回前妻與弟弟生命

金額達560億！恩智浦將收購Marvell Wi-Fi、藍牙業務

「摩西分鴻海」冷笑話逗樂郭台銘　自曝最怕的其實是「他們」

打敗盧森堡！澳洲最低時薪425元全球冠軍

小吃飲料攤平均年賺56.5萬　「網購盛行、店面林立」攤販數首下滑

國泰證發表投資氣象觀點：總統大選題材發酵　對美股持正向看法

郭台銘也被查過水表　向蔡政府喊話：「請放馬過來」

王力宏嘉賓傳是五月天阿信！主辦方宣布「他」合唱億萬神曲

日本公開賽／林姵彣50蛙晉級B決賽　將對決日本奧運國手

柳賢振7.2局無失分奪第8勝　居國聯勝投王、防禦率王

X-CUBE鬥毆停業又復業　中市警持續臨檢防鬧事

妹妹遭酒駕撞死「沒道歉」　中市議員黃馨慧：酒駕累犯應處死

午後出門帶傘！北中南14縣市大雨特報　新北宜蘭「大雷雨警示」

快訊／韓國瑜下午3點45分　從高雄到台北地檢署控告吳子嘉

林明禎：在一起了又❤　出國全被拍「左滑有亮點」網驚：太犯規！

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

財經熱門新聞

顧立雄約談11金控、7銀行　令..

新鮮人求職想成功平均得投225..

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

影／哈日族哭哭！日圓換匯價衝高..

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨..

南亞科：不能小看華為斷鏈危機

課徵富人稅從自己做起！　郭台銘..

郭台銘：被監聽不奇怪　政治不要..

核四仲裁案達成和解　台電須給付..

威力彩今頭獎上看4.2億元　大..

滙豐：今年下半年美元、日圓仍持..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

「摩西分鴻海」冷笑話逗樂郭台銘..

謝金河：陸要正視技術創新和公司..

更多熱門

相關新聞

AI挑戰大　Arm推全面運算解決方案

矽智財（IP）廠安謀（Arm）IP產品事業群總裁Rene Haas指出，AI核心平台邁向異質化時代，在安全、成本、跨處理元件運用等都面臨很大的挑戰，Arm則是會提供結合硬體IP、軟體架構和最佳化工具，一次解決未來運算複雜性的「全面運算」(Total Compute) 解決方案。

恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用

矽谷新創打造無人機共享平台　

恩智浦攜FatPipe推SD-WAN

台達電Computex秀8K綠劇院　

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

快訊／SJ前預備成員爆輕生

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面