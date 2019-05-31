美中放話不斷貿易戰爭加劇　法人：台股短期震盪、長期受惠



▲施羅德樂活中小基金經理人詹祖光。（圖／施羅德提供）

記者劉姵呈／台北報導

美國與中國大陸貿易戰持續加劇，雙方不斷相互放話，使得市場從年初認為全球利率將走低、資金行情可能發生的期待轉向，造成這一波資金挪移。據統計，今年以來台股從外資最高買超65億美金，到近日賣超逾40億美金。投信法人認為，短期台股震盪在所難免，建議謹慎以對，資金選擇停泊防禦型、內需型股票，或是高殖利率股；另外值得注意的是，貿易戰短期造成震盪，但中長期而言台廠卻有機會受惠，利多於弊。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光分析，觀察近日外資移出狀況，大部分都是遭受到ETF或是共同基金的系統操作所影響，也因此容易有超賣的情況。目前整體經濟環境以及企業的基本面，其實與原本所預期的差異不大，反而年初時的股價反彈，當時的基本面表現不如預期，而目前的修正、資金的流出，也並不代表基本面真有那麼糟，就實際上來說，企業訂單甚至沒有因為中美貿易而有明顯變化。



至於資金何時會重新回流？詹祖光說，關鍵還是貿易戰何時會比較緩和，但目前預期貿易戰不至於持續太久。美國封鎖華為，美國廠商同時受害，像高通、Xilinx（賽靈思）等都是華為供應商，這些企業也被拖累影響約10%至20%的營收，同樣承壓。

目前看到美股同樣表現欠佳，如此情況，相信對明年將舉行總統大選的現任總統，也會帶來壓力；對中方來說，陸科技股跌幅超過三成，官方同樣必須面對。

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▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

詹祖光說，股市續跌反而加速中美談判意願，只是在貿易戰的陰影之下，市場還是會採觀望態度，但只要六月的談判有一些共識，市場可能就會放大解讀，相信也會正向以對。

就目前操作台股，詹祖光建議採取謹慎但樂觀的態度。首先，短線上最好避開今年已經漲多的類股，尤其是與華為相關的5G概念股。因現在還在談判階段，考量到大部分5G的專利都掌握在華為手上，若華為不授權，其他廠商就要想方法突破，可能要多花1到2年，甚至3年也說不定，整個5G的研發時程就可能延後。不過長期而言，5G概念還是看好的族群。

另外，可以關注內需型、防禦型股票。這次內需型股票的股價並沒有受到影響，台股資金很明顯的流向比較防禦型、內需型的產業，所以建議資金可暫時停泊在這些類股。另外是房地產類股，房市其實在前年的成交量是最低的，去年開始有復甦跡象，一些經濟數據如房貸、新屋開工執照發放都有成長之外，搭配台商回流，資金因為人民幣貶值從中國移出，對台灣房地產也有利。受惠台商回流的還有銀行股，因為台商建廠資金的需求，企業貸款因此也有比較好的表現。