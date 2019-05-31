打敗盧森堡！澳洲最低時薪425元全球冠軍

▲澳洲。（圖／記者洪文攝）

財經中心／綜合報導

基本工資議題在各國都經常被拿來討論，而近期澳洲就宣布要調漲基本工資3%，週薪將來到740.80澳幣（約新台幣16169元），若換算成時薪，為19.49澳幣（約新台幣425元）是目前全球最低時薪最高的國家。

據外媒《SBS News 》報導，澳洲工資審議委員會30日表示基本工資將進行調漲，幅度達3%，週薪將來到740.80澳幣（約新台幣16169元），但這樣的漲幅不及去年的3.5％和2017年的3.3％。報導指出，這項決定直接影響了高達220萬的勞工，主要受惠的工作有飯店工作人員、清潔工、零售人員、工廠加工工人、餐廳和外賣食品工人以及保全人員

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而依據一份德國的報告指出，今年3月，澳洲與盧森堡同為最低時薪最高的國家，約為18.93澳幣，外媒將澳洲這次提升後的基本薪資換算成時薪，澳洲的最低時薪提升為19.49澳幣（約新台幣425元），成為全球基本工資最高的國家。

澳洲工作平等委員會（Fair. Work Commission, FWC）主席Iain Ross表示，「透過提高最低工資，讓低收入者的生活水平能足見滿足他們的生活。」ACTU助理秘書Liam O'Brien也表示，「對於數百萬收入較低的工人來說，這是一個值得開心的加薪，特別是面對前幾週進一步降息的情況。」

但企業主可就沒這麼開心，澳洲工商會執行長James Pearson就表示，「這將對許多小企業產生嚴重影響。這已經是連續第三年成長，遠遠超過通貨膨脹率，與生產率增長無關。」