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小吃飲料攤平均年賺56.5萬　「網購盛行、店面林立」攤販數首下滑

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▲▼師大夜市街景,師大路,燈籠滷味,小巷,歇業店家,破敗店家,冷清巷弄,遊客,觀光客,學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲網路及電視購物等普及，主計總處5年1次的攤販經營概況調查，顯示全台攤販共30.7萬攤，較上次減少1.2萬攤。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布5年1次的攤販經營概況調查，全台攤販數共有30.7萬攤，2018全年營收5395億元，平均每攤全年營業收入為175.8萬元、全年利潤57.5萬元；其中「小吃、食品及飲料類」占逾5成，共有16.4萬攤，平均每攤全年淨賺56.5萬元。

主計總處最新發布「2018年攤販經營概況調查」，該調查對象為以台灣地區內無固定營業地點的流動性攤販及半固定性攤販，以及營業地點無門牌號碼且未具有與一般房屋相同基本功能及外觀的固定攤販。換句話說，菜市場路口、騎樓、夜市擺攤，或是餐車等皆在調查範圍內，而有固定營業店點，像是店面等則不再調查範圍之內。

請繼續往下閱讀...

調查顯示，2018年底全台攤販30.7萬攤，不過近年來受到實體店鋪及大型量販店林立、網路及電視購物等多元零售通路普及影響，與2013年相較，攤販減少1.2萬攤，而小吃、食品及飲料類和其他商品（食品、衣服及鞋類以外）販賣減幅較為明顯。

▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲調查發現，2018年攤販全年營業收入5395億元，平均每攤全年營業收入為175.8萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

進一步觀察攤販類型，其中「小吃、食品及飲料類」占比53.41%最多，達16.4萬攤，「成衣、被服、布及鞋類」則占10.1%、達3.1萬攤，兩者合計占近6成4，而銷售生鮮食品類（含肉、蔬菜及水果）共計7.1萬攤，其中又以生鮮水果類3萬攤較多。

調查也指出，2018年攤販全年營業收入5395億元，平均每攤全年營業收入為175.8萬元、全年利潤57.5萬元，其中「生鮮肉類」平均每攤營收379.9萬元、利潤85.3萬元，居各行業之冠，而「小吃、食品及飲料類」平均每攤營收153.9萬元、利潤56.5萬元

主計總處表示，若與2013年相比，「小吃、食品及飲料類」受惠於外食風潮及觀光旅遊發展，平均每攤全年營業收入增3.5%；「生鮮蔬菜類」平均每攤利潤增6.74%；「其他商品販賣類」與「成衣、被服、布及鞋類」平均每攤營業收入則分別減5.63%與3.14%。

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關鍵字：主計總處,攤販,小吃,飲料,收入,利潤

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