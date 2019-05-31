國泰證發表投資氣象觀點：總統大選題材發酵　對美股持正向看法



▲國泰證發表投資氣象圖。（圖／國泰證券提供）

記者劉姵呈／台北報導

儘管受到貿易戰干擾，美股近期跌跌不休，但國泰證券發布全球股市及商品投資觀點，對美國股市持「中立偏正向」看法，國泰證券表示，明年美國總統大選政策題材發酵下，美國總統川普有可能端出更多政策面的利多，因此美股仍具有投資機會。

儘管美國整體製造業有走緩跡象，惟美國公布的最新失業率數據，今年4月整體失業率降至3.6%，成為近49年來最低表現，顯示美國就業市場正在逐漸復甦，經濟市場也保持穩定成長態勢。

國泰證券表示，今年以來，無論是美國、日本、歐洲或中國，各主要市場的經濟大多呈現放緩局面，3月初出現美公債殖利率倒掛的現象，加上美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）都轉向鴿派，市場更預估至2019年底聯準會的升息機率將趨近零。

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▼美股示意圖。（圖／路透社）



由於美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）也暗示暫無降息的可能，使得指標性的美國10年期公債仍穩定維持在2.5%上下，然而，川普再度燃起貿易戰火，喜好布局債券商品的投資人可留意高評等、現金流量佳，並且獲利表現穩定的公司進行挑選，如此，可望減輕市場短線震盪下所帶來的潛在影響。

儘管目前市場多抱持著政治掛帥導致影響市場走勢的看法，國泰證券表示，美國政府終歸會回到「經濟穩定」的角度去思考貿易策略，近期美國推出的基礎建設計畫則是投資人可多留意的焦點，美國總統川普和在野的民主黨領袖達成協議，同意以預算2兆美元更新美國老舊基礎設施的協議，包括道路、橋樑、機場、鐵路、電網、水路與寬頻網路等。

以目前美中貿易戰緊張氣氛升高之際，國泰證券表示，投資人不妨伺機布局不受景氣循環影響與具備防禦配置、穩定配息、以內需為導向等特性的公用事業類股與相關ETF，納入資產配置投資組合。