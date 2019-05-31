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郭台銘也被查過水表　向蔡政府喊話：「請放馬過來」

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▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘在中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（31日）在中廣論壇接受郝龍斌專訪，被問到擔不擔心被查水表，郭台銘提到他過去捐助上海世博會的台北館時，已經被陳水扁政府查過水表，他很習慣，並呼籲蔡政府多拚經濟，不要盯著對手，甚至喊話：「請放馬過來。」

中廣論壇主持人郝龍斌今天訪問郭台銘，提到過去擔任台北市長，郭台銘當年在上海世博會台北館的建置給予很多幫忙，並且促成雙城論壇、松山虹橋直航等，但是他沒有想到有一天郭董會必成政治人物，雖然他認為郭董絕對是一個很好的總統候選人，但也真的政治界的新兵，就像小白兔進入叢林。

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▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘在中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

郝龍斌首先問到怎麼看國民黨內的競爭對手，郭台銘表示，韓國瑜、朱立倫、王金平都是可敬的對手，各有強項，他很尊敬王金平在地方的人脈關係，並有多年在地方調和的經驗；朱立倫則是有很多行政經驗，同樣是尊敬的對手，只是他自己也曾說過「時不我予」，因為現在是拚經濟的時代，對於實體經濟的論述，郭自認比較佔優勢。

至於韓國瑜則是擅長造勢，還有「庶民經濟」，郭台銘再次提到經濟的背後是科技，過去經濟學家預測國家總體規劃，但是現在不一樣，科技前瞻規劃與經濟規劃總體協調，這是他的強項，因此出來給大家多一個選擇，誰最能帶大家拚經濟。

對於柯文哲跳出來參選的機率，郭台銘認為，他是聰明人，懂得看時勢造英雄，出來參選的機會很大，但是關鍵還是在於國民黨團不團結，因為過去年輕人支持柯文哲是為了有第3個選擇，但是現在他出來參選比較懂經濟，而且競選主軸就是要許給年輕人一個未來，並認為下一代孩子應該要升級，而他拚的經濟就是帶有科技成分的經濟，相信年輕人會支持他的想法。

▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘向蔡政府喊話「請放馬過來」。（圖／記者李毓康攝）

提到民進黨對手，郭台銘認為賴清德是真心換絕情，而蔡英文則是心狠手辣，對自己黨內同志都能這樣，所以不會詫異他這樣對賴清德，包括選用李進勇、改變遊戲規則，所以他覺得賴清德應該要站出來，充分展現在民進黨內部的霸氣。

當被問到是否擔心自己被查水表，郭台銘表示，我現在才了解什麼叫查水表，但是他過去捐助上海世博會的台北館時，已經被陳水扁政府查過水表，他很習慣，並呼籲蔡政府多拚經濟，不要盯著對手，甚至喊話：「請放馬過來。」

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,中廣,郝龍斌

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