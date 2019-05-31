郭台銘：鴻海海外投資搬回台　樂邀張忠謀對談高科技發展

▲郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（31）日表示，抽調鴻海同仁至雲林是為了瞭解台灣的經濟，利用鴻海的經驗幫助地方產業轉型，且透露會將大陸與海外投資搬回台灣。

提及郭台銘幾次下鄉都有鴻海幹部陪同，郭台銘表示，現在已經有七八位同事在雲林，「因為我已經被張麗善縣長聘請為第一號經濟顧問，我們現在在幫他們導入AI、導入智能工廠，幫他們所有新創企業家導入，看怎麼樣來做投資，怎麼樣來把農產品銷到全世界各地」。

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郭台銘坦言，雖然有很多壓力，「但是我們答應的事情，我們幫雲林的新經濟來拚，所以我就講過，如果我明年一月分當選總統，雲林是我首要秀給大家看的成果，我現在就開始在做，不管雲林縣在怎麼樣表態，最重要對張縣長發給我經濟顧問的聘書，我已經在做了。」

郭台銘說，這些人抽調出來就是在了解台灣的經濟，一是希望把經驗套用在各縣市經濟轉型過程中，幫他們做一個「經濟規劃藍圖」，二是要幫助產業回流定位。

郭台銘透露，現在鴻海有很多在大陸與海外的投資，可能要搬回到台灣來，並說，「要搬到台灣來的話，我們要區分在各縣市要擺什麼產品，所以要動用鴻海的人，就是說每個人負責幾個地區，先引進一些外資來，比如說雲林麥寮就想做汽車零組件，接下來幫忙做垂直整合。」

郭台銘認為，這樣的作法會引進企業投資，讓地方除了農業以外，也可以發展工業，並強調「我們同事的投入，不是在打選戰，是在拚經濟，用我們原有的科技幫助他們，做一個樣本，讓企業曉得怎麼樣做」。

另一方面，郭台銘的YouTube頻道已經開張，對於邀請的來賓郭台銘也希望大家給予他一些建議，希望可以推薦台灣工商企業界的人士或有社會影響力的人，提及台積電創辦人張忠謀，郭台銘則爽快回答「可以呀，我跟張忠謀董事長談台灣的高科技業怎麼來發展，這很好」，郭台銘還說可以隨時建議人選，但也提醒大家要去收看視頻。