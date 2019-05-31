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小確幸！彩券、發票課稅門檻調高到5000元　一年16萬張發票受惠

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▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲政府提高台彩、運彩以及統一發票中獎獎金的課稅門檻，每年四獎、4,000元得主就有16萬張發票可以不用獎稅，為最大的得利者。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（31）日早上正式預告提高政府舉辦的中獎獎金扣繳所得稅的門檻從2000元提高到5,000元，不論是台彩、運彩以及統一發票的課稅門檻都提高到5,000元以上。根據統計，每年統一發票四獎、獎金4,000元的統一發票，每年約新增16萬張發票不會被課稅，也是這次調高課稅門檻受益者。

民進黨立委施義芳質詢時表示，彩券的課稅門檻2,000元，40年沒有調整，是應該要調整了！

請繼續往下閱讀...

財政部為了呼應民意，再給民眾小確幸，未來彩券、統一發票的課稅門檻都調高到5,000元以上。財政部官員表示，今日正式預告「各類所得扣繳率標準」修正，預告期大約是2個月，預告截止日到7月29日止。

財政部預定，該項政策系統調整好之後，在12月正式上路，爾後政府所舉辦的中獎獎金包含運彩、台彩以及統一發票，而台彩不論是電腦型、刮刮樂，只要兌領時間落在12月1日之後的彩券，都可以享受到優惠；根據了解，買彩券不論是刮刮樂還是電腦型的彩券，都有3個月的兌領時間，所以只要兌領期限在12月以後的彩券，中獎者先別急著領獎，等到12月後再領，5000元以下的中獎者就不會被課所得稅。

另外，統一發票也是外界所關注的焦點，這次課稅門檻從2000元調高到5,000元以上，最大得利者就是中四獎、獎金4000元的民眾，每次中獎都可以省下800元的稅金，根據財政部統計，每年中四獎的張數大約是在16萬張左右，不僅幸運得獎，還可以省下繳稅的荷包。

今年9、10月期的發票，在11月25日開獎、12月6日開始領獎的發票不僅5,000元以下免稅，財政部也正在研議，9、10月雲端發票增開500元的獎項，中獎機會也會增加40萬個。

▼發票中獎課稅。（製表／記者吳靜君）

▲▼發票中獎課稅。（製表／記者吳靜君）

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關鍵字：小確幸,統一發票,運彩,台彩,課稅門檻,5000元,四獎,所得稅

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