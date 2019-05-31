加油先等等！　下週汽柴油每公升估調降0.3元

▲國際原油價格走跌，依據專家預估，下周國內油價有望調降，預估汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，國際原油價格走跌，國內汽柴油價格走勢也備受關注。依據專家預估，下周國內油價調降可能性很大，預估汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元，95無鉛汽油每公升可望降至30元。

台灣中油公司今（31）日舉行73周年慶祝大會，由董事長歐嘉瑞主持，並頒發2018年中油百萬CC熱情公益捐血單位等獎項。台灣中油表示，為慶祝公司73周年慶，將於六、七月舉辦加油回饋活動，以及購買指定商品優惠，與民眾同歡。

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▲國際原油價格走跌，依據專家預估，下周國內油價有望調降，預估汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元。（圖／記者姜國輝攝）

針對目前油價走勢，專家表示，依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元，實際調整金額請於6月2日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

依據預估，國內汽柴油價格可望調整如下：92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.5元，實際價格依台灣中油公司6月2日中午12時公布的價格為準。

另外，當95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，中油將啟動油價平穩措施，超出30元部分由中油吸收25%。

依據台灣中油官網，累算至5月30日之7D3B週均價為67.95美元，較上週70.06下跌2.11美元；新台幣兌美元匯率31.531較上週31.488貶值0.043元。