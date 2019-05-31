旅遊神卡當道！台新、北富銀單月發卡破9萬張　奪下4月冠亞軍

▲台新銀行去年底發行旅遊神卡後，就持續蟬聯月發卡王。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

銀行局公布4月份國銀信用卡統計，其中台新銀行、台北富邦銀行4月份單月發卡都超過9萬張，各自奪下月發卡冠、亞軍。銀行局指出，主要是兩家銀行都推出旅遊神卡，台新銀有「Fly Go卡」、北富銀有旅日神卡「J卡」衝高發卡量。

根據銀行局統計，國人4月信用卡簽帳金額約2578億元，較上個月增加188億元，創下歷史同期新高、史上單月第5高紀錄。其中以國泰世華4月份增加91億最多，其中有72億是保費；中信銀較上月多刷22億，則是因母親節促銷檔期，而玉山銀也較上月多18億。

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銀行局副局長莊琇媛表示，4月簽帳金額創歷史同期新高，主要是今年母親節各大百貨、網購、店家祭出促銷活動多，大部分活動4月就起跑，加上適逢牌照稅繳稅期，衝高國人刷卡金。

以4月份發卡量來看，台新銀行跟台北富邦銀行都靠著旅遊神卡，月發卡量衝破9萬張，台新銀9.5萬張奪冠，北富銀以9.2萬張擠下中信銀奪下第二，中信銀則為8.8萬張排第三名。第四名是玉山銀行6.7萬張，排名第五是國泰世華銀5.7萬張。

台新銀行從去年12月底就持續蟬聯單月發卡王，主要就是去年底發行新卡「Fly Go卡」，主打海外消費高現金回饋，被民眾封為近期的旅遊神卡，吸引不少民眾申辦。

北富銀發卡量則從2月份的第5名，一次跳到4月份的第2名，銀行局表示，主要是北富銀推出新卡「J卡」，主要日本消費高現金回饋，搭上國人愛去日本旅遊的風氣，發卡量一下就衝高。

4月份刷卡王名次相較前幾個月沒有太大變動，仍然由國泰世華銀502億元奪冠，中信銀380億元居亞軍，第三名到第五名各別是玉山銀行310億元、台新銀行265億元、北富銀233億元。

▼ 北富銀旅日神卡「J卡」。（圖／記者戴瑞瑤攝）