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郭台銘：被監聽不奇怪　政治不要為政治服務！

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▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（31）日接受媒體訪問時表示，被監聽其實不奇怪，政治是要替經濟服務，而不是政治被政治服務。

有媒體向郭台銘詢問，近日北高都傳出監聽風波，那他對現在的選舉情勢有甚麼看法，郭台銘表示，「其實從賴前院長的幾人小組都被監聽這一點都不奇怪，我再三強調，政治是要替經濟服務，而不是政治被政治服務。」

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而被問到有人說國民黨中央很挺郭台銘，郭台銘認為，他一直建議國民黨總通初選要納入手機民調，連民進黨都已經決定要採用，但黨中央卻不理不睬，可見他並非特別受黨中央喜愛。

針對陸委會近日下達禁令，若政黨到對岸有發表一國兩制的相關議題，不排除要解散政黨，郭台銘回應表示，「蔡總統對自己黨內都能用盡一切方法，對其他人我也不意外啦。」

國民黨副主席郝龍斌則跳出來為國民黨說幾句話，他認為，這是「選舉操作的政治語言」，他強調，國民黨過去到中國大陸，都是在對等尊嚴的前提下進行交流，也在過去交流當中，位兩岸和平、經濟貢獻不少心力，他批評，陸委會是一個官方機構，並不是一個政黨，「它用這種政治語言來做選舉操作，打壓其他政黨，這不是陸委會該做的事情。」
 

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關鍵字：國民黨,郭台銘,手機民調

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