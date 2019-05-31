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AI核心平台挑戰大　Arm推全面運算解決方案

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▲▼矽智財（IP）廠安謀（Arm）IP產品事業群總裁Rene Haas，Computex 2019。（圖／業者提供）

矽智財（IP）廠安謀（Arm）IP產品事業群總裁Rene Haas，Computex 2019。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

矽智財（IP）廠安謀（Arm）IP產品事業群總裁Rene Haas指出，AI核心平台邁向異質化時代，在安全、成本、跨處理元件運用等都面臨很大的挑戰，Arm則是會提供結合硬體IP、軟體架構和最佳化工具，一次解決未來運算複雜性的「全面運算」(Total Compute) 解決方案。

Arm IP產品事業群總裁Rene Haas在COMPUTEX論壇中發表「全面運算引領AI成長」（Scaling AI Through Total Compute）主題演說，探討AI運算在各個市場所面臨的複雜挑戰，以及Total Compute解決方案為何能夠同時滿足AI效能提升與應用開發的需求。

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AI運算核心走向異質平台

Rene指出，AI未來走向核心平台邁向異質化時代。現在的智慧型手機已經內建許多人工智慧和機器學習（ML）的基礎功能，包括即時影像擷取、人臉辨識等，但在全球將近40億支智慧型手機中，目前約有85％還是將機器學習的工作負載交由CPU或者CPU + GPU（圖形處理器）執行的。

而根據Arm對AI處理器工作負載的研究，為達成更佳的應用效能和使用體驗，發揮AI和ML的優勢，未來智慧型裝置的AI運算核心，將以CPU為中心，再整合運用GPU、NPU (類神經網路處理器)、DPU (資料流處理器)、FPGA (現場可編程邏輯閘陣列)等運算資源。

碎片化的軟體/開發者生態系統

從產業轉型來看，不論是自動駕駛、5G引爆的邊緣伺服器需求、AI型穿戴裝置和虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、高畫質遊戲體驗、5G 智慧手機等，都帶來超高的運算效能與智慧功能要求。此外，安全也是一項極大的考驗，前述各種市場領域的設備與裝置，都儲存了大量的個人資訊，沒有人希望竊取個人機密資料的事件再次發生。

Rene指出，然而，這些大規模運算流程、跨處理元件的運用、安全保護要求等，都將讓應用開發變得越來越困難、成本越來越高，此外，市面上太多不同軟體的選擇，造成開發人員和生態系統碎片化，讓推動裝置AI化更困難。

Arm推全面運算 

面對AI運算與體驗挑戰，Rene指出，Arm提供從系統整體出發，結合硬體IP (矽智財)、軟體架構和最佳化工具，一次解決未來運算複雜性的「全面運算」(Total Compute) 解決方案。

一方面，Total Compute解決方案能以CPU為任務控制核心，再透過System IP確保AI運算的工作負載能達到最佳分配。例如影像搜尋作業由NPU執行，將比CPU更快、更有效率。

另一方面，Total Compute解決方案能讓開發者成本更低，速度更快，運用了Arm IP以及Arm NN、Arm Compute Library、 Arm Development Studios和Arm Mobile Studios，能有效加速產品開發的上市時程。

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關鍵字：Arm,矽智財,IP,Computex

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