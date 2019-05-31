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中美貿易戰！資通、視聽產品得利　前4月出口金額歷史新高

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部發布統計，在中美貿易打關稅戰時，生產線轉移及轉單效應，台灣資通與視聽產品出口金額與出口比重都有明顯升溫。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部表示，資通與視聽產品為的第二大出口貨類，近年占我國總出口約一成一左右。由於美中貿易關稅紛爭延燒，雲端伺服器、電腦零附件、交換器及路由器的生產線移回國內及部分轉單效應發酵，資通與視聽產品自107年10月起年增率均遠高於整體出口增幅，表現一支獨秀。

手機反向下跌　8年來比重大降30個百分點

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根據財政部統計，今年1至4月資通與視聽產品出口126億美元，年增18.1%，創歷年同期新高，占總出口比重12.3%，為96年以來最高。內涵結構也明顯轉變，就財政部的統計數字，以100年做為比較基期來看，今年電腦零附件為最大宗，占二成三；其為電腦及其附屬單元占20.8%，各較100年增7.5個、8.5個百分點；儲存媒體占17.0%、交換器及路由器占9.6%，後者較100年也增加了7個百分點。

值得注意的是，100年時手機及其零件出口金額還高達126億美元，到了107年已經僅剩了21億美元，7年來已經大降百億美元；而今年前4月的表現來看，今年手機及零件出口僅占4.6%，近8年來劇減30個百分點。

▲▼資通訊與視聽產品8年來變化。（圖／財政部統計處提供）

▲資通訊與視聽產品8年來變化。（圖／財政部統計處提供）

電腦零附件對美出口占比　20年最高

美國向為我國資通與視聽產品出口首要市場，108 年1至4月占34%，為101年以來最高，較107年增7.1個百分點，中國大陸占二成，前二大地區合占五成四。

就主要貨品觀察，電腦零附件出口以美國占28%排行首位，中國大陸占25%緊追在後，新加坡占11%居第三；電腦及其附屬單元亦以美國為出口大本營，108 年1至4月占比超過六成，較107年增17.1個百分點。

儲存媒體出口以中國大陸占30%居冠，其次為香港、美國，各占17%；交換器及路由器出口以歐美市場為主，其中美國占47%，較107年增13.7個百分點；手機及其零件出口則因手機零件比重提高，以中國大陸占 35%最多。

今年前4月對美出口電腦及其附屬單元、交換器及路由器的占比俱創新高，電腦零附件占比為近20年最高。

▼資通、視聽產品出口國。（圖／財政部統計處提供）

▲▼資通視聽產品出口國。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：資通,視聽,電腦零附件,電腦及附屬單元,交換器與路由器,手機,中美貿易戰,轉單

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