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錢櫃砸67億併好樂迪等公平會點頭　最慢8月揭曉答案

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▲▼ 錢櫃好樂廸 。（圖／記者湯興漢攝）

▲KTV雙雄好樂迪與錢櫃合併案，目前進入審查階段，引起市場高度關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪過去曾數度申請合併，不過因有壟斷市場的嫌疑，屢次遭公平會駁回，今（2019）年2月再度重啟合併案，公平會在4月18日開始受理申請案，依照規定須在30天內做出決議，公平會近期將決議延長審查60個工作天，最快8月中下旬便會有結果。

錢櫃與好樂迪在今年2月22日宣布，錢櫃將以每股67.7元價格，共計67億元取得好樂迪全部流通在外的股份，事實上KTV兩大業者的合併案足足等了12年之久，過去也曾數度申請結合，不過最後遭公平會3度禁止，並開罰2次。

請繼續往下閱讀...

公平會在2月底收到結合申請，不過當時資料不齊全，因此要求業者補件，最後正式在4月18日開始受理，進入審查階段。公平會副主委彭紹瑾表示，依照公平交易法規定，主管機關應在30個工作日內做出決議，若有必要時可延長60個工作天。

彭紹瑾指出，公平會5月底也決定將該結合案延長審查，主要是必須進一步詢問財政部、經濟部、文化部等相關主管機關的意見，以及蒐集伴唱、歌唱等業者想法，因此將會延長審查期限，可延長60個工作天，以此推算，最遲將在8月中下旬便會有結果。

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關鍵字：公平會,錢櫃,好樂迪,彭紹瑾,合併,收購

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