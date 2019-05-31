男子專偷娃娃機零錢　為6萬元躲「海景第一排」涵洞生活

▲連日橫行苗栗縣頭份、竹南的娃娃機大盜，29日晚間落網，受害台主將近18人，共得手約5萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份、竹南地區，連日娃娃機大盜猖獗，受害機台主將近20人，竹南警方以車追人，鎖定嫌犯並埋伏超過一周時間，29日晚間終於循線逮捕王姓竊盜通緝犯（43歲）；才發現王嫌因被通緝在案，不敢回家，躲在漁港邊涵洞裡過生活，警方將王嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

根據警方統計，光竹南地區的娃娃機就多達53處，大多為無人看管之開放型店面，而王嫌就趁這時機，專門破壞娃娃機竊取零錢，被害人多達18人，遭偷竊的金額將近6萬元，業者對於財務及機具遭破壞損失都苦不堪言。

▲▼王嫌在逃亡期間窩藏在漁港旁的涵洞裡，過著沒水沒電的生活，警方也在附近草叢起出犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局副分局長張中表示，王嫌居無定所，行蹤一時無法掌握。經專案小組持續調閱監視影像，以車追人，發現該車近期經常在竹南鎮龍鳳漁港附近一帶出沒，展開長達一週的深夜埋伏勤務，才順利將遭通緝在案的王嫌逮捕歸案。

張中說，王嫌自知因遭通緝不敢返家，夜間窩藏在龍鳳漁港觀景橋下附近涵洞內，過著沒水沒電的生活。遭逮捕後，身上還帶有竊取娃娃機所得的零錢，隨後在竹南鎮龍昇街路旁草叢內起出犯罪工具鐵撬、螺絲起子、鴨舌帽及手套等犯案工具，警方也將持續比對清查，通知被害業者前來指認。

竹南分局也呼籲業者，應檢視加強店面處所監視設備、娃娃機臺保全防盜裝置，更換不易破壞的鎖頭及零錢箱等設備，以降低遭竊風險。