美中談判陷僵局電子股續彈、傳產股休兵　台股早盤狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰雙方喊話仍不斷，美股小幅收漲，台股今（31）日集中市場加權指數開盤小漲3.13點，以10,386.12點開出，電子族群大多續彈，惟傳產族群休兵，讓早盤於平盤狹幅震盪。五分鐘後在大立光與台積電穩盤下，電子股領軍大盤指數緩步墊高，目前指數最高來到10,412點。

鴻海（2317）宣布將在6月11日舉辦法說會，這是鴻海有史以來首次自辦法說會，屆時將對鴻海未來發展計畫及競爭利基進一步說明；法說會將由鴻海五位董事候選人主持、向外界說明。鴻海股價以73元開出，早盤微幅小漲，目前暫報最高73.50元。

美國與中國的貿易戰持續加劇，雙方不斷接連放話，壓抑美國股市上漲。道瓊工業指數收高43.47點或0.17%，報25169.88點。標普500指數收漲5.85點或0.21%，報2788.87點。那斯達克指數上漲20.41點或0.27%，報7567.72點。費城半導體指數上漲9.72點或0.74%，報1315.29點。

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法人指出，台股昨日成功站上5日線及10日線，惟成交量仍持續低於千億之下，後勢要再往季線挑戰，成交量必須要溫和放大配合才有利多方續反彈，另外也要看新台幣止貶回升以及外資重回買超訊號。

接下來6月1日中國大陸要對美國600億美元商品開始課懲罰性關稅，6月7日主張軟脫歐的英國首相梅伊將下台，就算今日受美股激勵加上政策護盤，台股有機會收紅，但法人建議投資人短線仍不宜貿進。