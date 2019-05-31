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中美貿易戰陰影揮之不去　台指期小跌開出力守10300點關卡

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲中美貿易戰陰影揮之不去，使得亞股漲跌互見，台指期今天也開低震盪，守在10300點關卡之上。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰局勢尚未明朗化，緊張氣氛揮之不去，抑制美股4大指數漲幅，亞股漲跌互見，台指期今（31）日小跌開出，指數一早跌逾30點，但仍力守在10300點關卡之上，截至8點47分在10330點附近震盪。

美中雙方接連放話，抑制華爾街股市漲幅，美股4大指數反彈小幅走高，其中道瓊工業指數終場上漲43.47點，漲幅0.17%，收25169.88點；標準普爾500指數也漲5.84點，漲幅0.21%，報2788.86點；那斯達克指數尾盤上揚20.41點，漲幅0.27%，以7567.72點作收；費城半導體指數收漲9.72點，漲幅0.74%，收1315.29點。

請繼續往下閱讀...

股期雙市周四同步反彈上漲，台股在台積電、大立光、鴻海等權值股回穩轉強下，指數一路開高走高，終場上漲81.21點，以10832.99點作收，成交量957.22元，三大法人合計賣超37.99億元，其中自營商賣超4.34億元，投信買超3.38億元，外資及陸資賣超37.03億元。

台指期昨天也貼近現貨走勢，指數守穩在10300點關卡之上，尾盤上漲76點，收在10367點，與現貨相較，逆價差15.99點，成交量11萬8760口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少234口至1萬1219口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少876口至4萬4348口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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