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中美貿易戰打到科技戰　謝金河：陸要正視技術創新和公司治理

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▲貿易戰。（圖／路透社） 

▲中美貿易戰近期持續升溫。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河30日在臉書以「下一個賽局：技術創新與公司治理」為題發文指出，隨著美國封殺華為，顯示對中國大陸來說，科技創新和公司治理將是未來重要的發展課題，否則處境將會變得更加困難。

謝金河提到，30日時，美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視網（CGTN）主播劉欣進行了一場隔空辯論，其中最受關注的就是雷根列舉中國大陸盜竊智慧財產權的顯著例子，而劉欣也不否認中國大陸有盜版和商業機密盜竊行為，謝金河認為，這正是中美從貿易戰打到科技戰的焦點。

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他指出，中國大陸未來必須重視兩件事，一是技術自主創新，另一則是落實公司治理。先談技術自主創新方面，以百度為例，該公司為中國大陸搜尋引擎代表企業，中國大陸當初為了讓百度能順利壯大，將Google拒絕於中國大陸市場大門之外，儘管Google多年來發展的有聲有色，但始終進不了中國大陸。面對這樣的狀況，百度的發展當然相當好，自己獨享整個中國大陸搜尋引擎市場。

但謝金河認為，這十幾年來，百度創新不足，今年第一季乍現虧損，百度股價從284.22殺到112.08美元，市值從992.97億美元下跌至391.57億美元，蒸發了601.4億美元，對照技術不斷創新的Google市值逾8000億美元，百度關起門來的創新，顯然面對嚴峻的考驗。

而在公司治理方面，多年來，中國大陸養出許多百億美元的獨角獸，但這些獨角獸都像吃角子老虎一樣，股價皆不斷下跌，像小米上市後從22.2港元跌到9.44港元，原因是雷軍在IPO給自己一個九十幾億人民幣的股權酬勞；京東的劉強東在上市笫一年也分給自己近一億股的分紅，公司的核心人物拿走的比誰都多，最後只是小股東買單。謝金河認為，從分紅制度到公司內稽內控制度的落實，這是中國大陸經濟發展必須正視的議題。

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關鍵字：美國,中國大陸,中美貿易戰,謝金河,技術創新,公司治理

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